आज आ रही है TATA Nexon EV Max, ज्यादा पावर के साथ मिलेगी ज्यादा रेंज

TATA Nexon EV Max Price and Features: इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में टाटा मोटर्स एक नया धमाल करने जा रही है. लंबी दूरी तय करने वाली टाटा नेक्‍सन ईवी मैक्‍स इलेक्ट्रिक कार को आज लॉन्च किया जा रहा है. इस इलेक्‍ट्रिक कार में आपको नए बदलाव, बड़ी बैटरी पैक और बढ़ा हुआ इलेक्‍ट्रिक रेंज देखने को मिलेगा. टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स को आज दिन में 11:30 बजे लॉन्च किया जाएगा. इसका मुकाबला हुंडई कोना इलेक्ट्रिक और एमजी ZS EV से होगा.

सिंगल चार्ज में लंबा सफर

टाटा मोटर्स ने नई नेक्सन ईवी मैक्स को लेकर एक टीजर जारी किया है. टीजर में गाड़ी की रेंज के बारे में बताया गया है. नई इलेक्ट्रिक कार के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह सिंगल चार्ज में दिल्ली से कुरुक्षेत्र जाकर वापस आ सकती है. टीजर में बताया गया है कि यह कार सिंगल चार्ज में चेन्नई से पुडुचेरी, बेंगलुरु से मैसूर, गांधीनगर से वडोदरा और रांची से धनबाद का तक लोट-फेर का सफर कर सकती है. इन जगहों की एक तरफ की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है. इस तरह आने-जाने में यह कार 300 किलोमीटर का सफर तय करती है.

टीजर के माध्यम से यह कहने की कोशिश की गई है कि टाटा नेक्सन ईवी मैक्स फुल चार्ज में 300 किलोमीटर से अधिक का सफर तय कर सकती है.

यह भी पढ़ें- 55 लाख की रेंज में लॉन्च हुई मर्सिडीज new C-Class, लग्जरी का अनोखा अहसास

पहले से ज्यादा बड़ी बैटरी

नई टाटा नैक्सॉन EV मैक्स में 40 किलोवाट-आवर बैटरी पैक दिया जाएगा जो मौजूदा पैक से 10 किलोवाट-आवर ज्यादा होगा. वर्तमान मॉडल में 30.2kWh का बैटरी पैक दिया हुआ है. टाटा नेक्सन ईवी मैक्स में बड़ा बैटरी पैक होने के चलते इसके डिजाइन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. नई गाड़ी में बूट स्पेस थोड़ा कम मिलेगा.

Explore to the max in a single charge*!

Prepare to be moved to the MAX with #NexonEVMAX.

Coming Soon.

Set your reminder:https://t.co/Eq39F2cWtE#EvolveToElectric

*T&C apply. Under standard test conditions pic.twitter.com/oEAbDwLszF

— Tata Passenger Electric Mobility Limited (@Tatamotorsev) May 8, 2022