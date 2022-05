खुशखबरी! Tata इस दिन लॉन्च करेगी Nexon EV का लॉन्ग रेंज मॉडल, जानें क्या होगी कीमत?

नई दिल्ली. टाटा मोटर्स जल्द ही अपनी पॉपुलर कार Nexon EV का लॉन्ग रेंज मॉडल को लॉन्च करने जा रही है. इसे Tata Nexon EV Max नाम दिया गया है. उम्मीद है कि कंपनी इसे 11 मई को लॉन्च कर सकती है. नई नेक्सॉन ईवी मैक्स एक बड़े बैटरी पैक और नए फीचर्स के साथ आएगी. चुनिंदा डीलरों ने नए मॉडल के लिए प्री-बुकिंग लेना शुरू कर दिया है.

नई टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स 40kWh बैटरी पैक के साथ आएगी. मौजूदा मॉडल में 30.2kWh लिथियम-आयन बैटरी मिलती है, जिसकी एक बार चार्ज करने पर रेंज 312km है. कंपनी का दावा है कि नए लॉन्ग-रेंज मॉडल को एक बार चार्ज करने पर करीब 400 किमी की रेंज मिलगी. हालांकि, रियल कंडीशन्स में इसकी रेंज कुछ कम हो सकती है.

फास्ट चार्जिंग की मिलेगी सुविधा

टाटा मोटर्स बड़े बैटरी पैक को एडजस्ट करने के लिए नेक्सॉन ईवी के फ्लोर में कुछ बदलाव करेगी. इसके अलावा, बूट स्पेस भी कम होने की उम्मीद है. नेक्सॉन ईवी मैक्स के ज्यादा पावरफुल 6.6kW एसी चार्जर के साथ आने की संभावना है. मौजूदा मॉडल 3.3kW AC चार्जर के साथ आता है, जो बैटरी को पूरी तरह चार्ज करने में करीब 10 घंटे का समय लेता है. 6.6kW AC चार्जर को ऑप्शनल रखा जा सकता है.

