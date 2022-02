Punch के बाद आएगा Nexon, Safari और Harrier काजीरंगा एडिशन, जानें क्या होगा खास

Tata Motors Kaziranga edition: टाटा अपनी पॉपुलर कार पंच (Punch) के बाद अब नेक्सॉन (Nexon), हैरियर (Harrier) और सफारी (Safari) का काजीरंगा एडिशन (Kaziranga edition) लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने इसको लेकर एक टीजर जारी किया है, जिसमें तीनों कारों को एक अनोखे अंदाज में दिखाया गया है.

इससे पहले Tata Motors ने Punch के Kaziranga एडिशन का खुलासा किया था. इसे आईपीएल 2022 (IPL 2022) सीजन के दौरान नीलाम किया जाएगा. इस एडिशन का डिजाइन एक सींग वाले गैंडा (one-horn rhinos) की तर्ज पर बनाया गया है, जो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क (Kaziranga National Park) में पाया जाता है.

ये भी पढ़ें- अब Bike पर बच्चों को बैठाने का बदल गया तरीका, लापरवाही पर लगेगा भारी जुर्माना

IPL 2022 का ऑफिशियल स्पॉन्सर है TATA

टाटा मोटर्स इस साल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का ऑफिशियल स्पॉन्सर है. कंपनी पंच के काजीरंगा एडिशन को टूर्नामेंट के दौरान नीलाम करने की योजना बनाई है. टाटा इस एडिशन के तहत पंच की सिर्फ एक ही यूनिट बनाएगी. हालांकि, इसके लिए कार के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन में ज्यादा बदलाव नहीं किया है. स्पेशल एडिशन टाटा पंच के एक्सटीरियर को एक मेटोर ब्रॉन्ज कलर से पेंट किया गया है.

The call for the #Untamed begins!​

Celebrate India’s No. 1 SUV Brand – Tata Motors Passenger Vehicles as it enters the wild.

​#TataMotorsPassengerVehicles #Wild #Quest #NewForever #SUV #Kaziranga #Wildlife #AboveAll #ReclaimYourLife #VibesWithYou #NexLevel #Range pic.twitter.com/pYZQaNaFe0

— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) February 15, 2022