Tata Punch SUV का टीजर हुआ रिलीज, देखें वीडियो में फीचर्स

नई दिल्ली. Tata Motors ने अपनी अपकमिंग माइक्रो एसयूवी Punch का टीजर रिलीज कर दिया है. इस टीजर में ये एसयूवी काफी दमदार दिखाई दे रही है. इसके साथ ही टीजर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि, Punch एसयूवी में काफी बेहतरीन फीचर्स कंपनी ने दिए हैं. आइए जानते हैं इस एसयूवी के बारे में….

Tata Motors ने किया ये दावा – टीजर में दावा किया गया कि टाटा पंच में एक से अधिक टैरेन मोड होंगे. एक ऐसा फिचर है जो कि अधिकतर कॉम्पैक्ट और सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ही देखने को मिलते थे. छोटी कारों में नहीं. इस महीने की शुरुआत में टाटा मोटर्स ने यह दावा भी किया है कि पंच छोटी कार होने के बावजूद भी भारतीय सड़कों पर चलने वाली सबसे सुरक्षित कार होगी. टीजर में यह भी कहा गया कि टाटा suv पंच बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ आएगी .हालांकि अभी तक इसकी सेफ्टी टेक्नोलॉजीज के बारे में खुलकर कोई बात नहीं बताई गई.

यह भी पढ़ें: Mahindra है तो मुमकिन है: ट्विटर यूजर ने किया पोस्ट, जिस पर आनंद महिंद्रा ने जताई हैरानी, जानिए सबकुछ

फेस्टिव सीजन में होगी लॉन्च – टाटा मोटर्स ने एसयूवी पंच का अनावरण अगस्त महीने के शुरुआत में किया. इसमें फ्रंट और रियर मैं बोल्ड लुक्स मौजूद है. मौजूद है. पिछले साल ऑटो एक्सपो के दौरान भी अपने HBX वर्जन के प्रति सत्य रहकर. टाटा पंच की विजुअल प्रोफाइल लगभग एसयूवी की तरह ही है किंतु डाइमेंशंस में उससे काफी छोटी है. इसमें हैरियर जैसे एलईडी और डीएलआर हैडलाइट्स है. एक चौड़ा बोनेट डिजाइन है और एक ग्रिल है जो इसके लुक को और बोल्ड बनाता है. किड्स प्लेट के बजाए स्किन निचले सेक्शन में बड़ी ब्लैक क्लैड्डिंग है. जो कि टेल लाइट से घिरा हुआ है. पंच में रियर के चारों तरफ एरो शेप टेल लाइट लगे हुए होते हैं. इसका एलॉय डिजाइन भी आकर्षक लगता है. इसके बड़े पहिए के आर्क्स इसे सामान्य से अधिक रोड पर पकड़ बनाने में सक्षम करते हैं.

Be it any terrain, I conquer each one of them!

I #PackAPunch#TataPUNCH #TataMotors pic.twitter.com/Nm2aKnl2Kq

— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) September 13, 2021