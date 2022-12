टाटा ने ली महिंद्रा की 'चुटकी', Nexon और Tiago EV की बंपर सेल

नई दिल्ली. टाटा मोटर्स (Tata Motors) भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट पर राज कर रही है. वर्तमान में कंपनी का इस सेगमेंट में मार्केट शेयर 80 पर्सेंट है. टाटा टिआगो ईवी (Tata Tiago EV) को भी भारत में खूब प्यार मिल रहा है. इस कार के लिए कंपनी को 20,000 से ज्यादा बुकिंग्स मिल चुकी हैं.

Tata Motors वर्तमान में Nexon EV और Tigor EV की सेल कर रही है, और Tiago EV की डिलीवरी जनवरी 2023 से शुरू होगी. Tata Motors ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि उसकी लोकप्रिय Nexon EV ने 35,000 यूनिट की सेल का आंकड़ा पार कर लिया है. अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस उपलब्धि को पोस्ट करते हुए Tata Motors ने आगामी Mahindra XUV400 पर चुटकी भी ली है.

Need we say more? #EvolveToElectric pic.twitter.com/l3XMjB2QeX

— Tata Passenger Electric Mobility Limited (@Tatamotorsev) December 3, 2022