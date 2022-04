300 करोड़ के प्राइवेट जेट से टकराई ऑटोपायलट मोड पर चल रही Tesla car, देखें वीडियो

नई दिल्ली. Tesla car और उसका ऑटोपायलट मोड एक बार फिर चर्चा में है. हाल ही में एक ऑनलाइन वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें ऑटोपायलट मोड में चल रही टेस्ला कार एयरपोर्ट पर खड़े एक प्राइवेट जेट से टकरा गई. यह वीडियो पहली बार गुरुवार को रेडिट पर शेयर किया गया था. कार जिसे जेट से टकराई थी, उसकी कीतम करीब 300 करोड़ रुपये है.

Tesla car कार के वायरल हो रहे इस वीडियो को अब तक कई लाख लोग देख चुके हैं. यह हादसा एक एविएशन ट्रेड शो के दौरान हुआ था. यह शो वॉशिंगटन में हो रहा था.

जेट को धकेलती हुई आगे निकल जाती है कार

यह हादसा उस वक्त हुआ जब टेस्ला कार का मालिक ‘स्मार्ट समन’ फीचर का इस्तेमाल कर रहा था. इस फीचर्स से टेस्ला को पार्किंग की जगह छोड़ने और कार को अपने मालिक के पास बुलाया ऑटोमैटिक बुलाया जा सकता है. इसमें कार का मालिक स्मार्टफोन और जीपीएस नेविगेशन के इस्तेमाल से कार को अपनी पसंद की लोकेशन पर बुलाता है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टेस्ला की कार पहले तो जेट को टक्कर मारती है और उसके बाद धीरे-धीरे जेट को धकेलती हुई आगे की ओर निकल जाती है.

lol someone tried to summon their Tesla via autopilot at an aviation trade show and it crashed into a 3 million dollar jet pic.twitter.com/ae1Th49YsG

— waffle party planner (@Phylan) April 22, 2022