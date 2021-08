Tesla Model 3 EV मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे पर टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट, जानिए लॉन्चिंग डेट और फीचर्स

Tesla Model 3 EV : टेस्ला जल्द ही अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार मॉडल 3 को इंडिया में लॉन्च करने वाली है. उम्मीद की जा रही है कि, कंपनी इस सेडान इलेक्ट्रिक कार को फेस्टिव सीजन में इंडिया में लॉन्च कर सकती है. वहीं हाल ही में Tesla Model 3 EV को टेस्टिंग के दौरान मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे पर देखा गया था. जिसके बाद से ही इसकी लॉन्चिंग की डेट के अनाउंस होने का इंतजार किया जा रहा है. आइए जानते है टेस्ला की मॉडल 3 इलेक्ट्रिक कार कैसी होगी.

टेस्ला ने किया ट्विट – टेस्ला ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से हाल ही में मॉडल 3 की टेस्टिंग यूनिट कारों का फोटो शेयर किया है. जिन्हें देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि, कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक कार के ग्राउंड क्लीयरेंस को इंडियन सड़क के अनुसार थोड़ा ऊंचा किया है. वहीं इस ट्वीट में जो फोटो शेयर की गई हैं उसमें टेस्ला की मॉडल 3 कार की 2 यूनिट दिखाई दे रही हैं.

Two Camouflaged Model 3 Test Units. One with testing apparatus as earlier seen also.

337 seems to be new. Is Ground Clearance raised in it or just image thing?

📸 : IG wheelsofautomotive0105 #TeslaIndia🇮🇳 #TCIN pic.twitter.com/QRtiEJ8kRH

— Tesla Club India® (@TeslaClubIN) August 17, 2021