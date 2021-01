जो बाइडन ने 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली. इसके साथ ही जो बाइडन द बीस्ट की सवारी करेंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक और विशेष रूप से डिजाइन किए गए कार को The Beast (द बीस्ट) कहा जाता है. राष्ट्रपति की इस सरकारी कार की देखरेख अमेरिका की खुफिया विभाग, युनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस करती है. इस कार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 'एयरफोर्स वन' का इस्तेमाल किया जाता है. आइए जानते है The Beast कार के बारें में...अमेरिकी राष्ट्रपति की कार The Beast लिमोजिन कैटेगरी में आने वाली Cadillac कार है. इस कार की बॉडी पांच इंच मोटी है जो स्टील, टाइटेनियम, एल्यूमीनियम और सिरेमिक के मिश्रण से बनी है. यदि इस कार की विंडो के ग्लास की बात की जाए तो यह कांच और पॉली कार्बोनेट की पांच परतों से बना है. इन ग्लास पर गोलियों और ग्रेनेड का कोई असर नहीं होता. वहीं इस कार के टायर की खूबियों के बारे में बात की जाए तो आपको आश्चर्य होगा. इस कार के टायर यदि फट भी जाए तो यह कार कई किलोमीटर तक का सफर बिना किसी परेशानी के तय कर सकती है.The Beast कार के दरवाजों की बॉडी आर्मर-प्लेटड है और यह 8 इंच मोटी है. यदि इनका वजन किया जाए तो यह Boeing 757 के केबिन के डोर के वजन के बराबर बैठेंगे. आपको बता दें यदि इस कार का दरवाजा बंद कर दिया जाए तो यह कार 100 फीसदी सील हो जाती है. ऐसे में इसपर रासायनिक हथियारों को भी कोई असर नहीं होता.The Beast कार में नाइट विजन कैमरा लगा है, जिससे यह अपने दुश्मनों को रात में भी देख सकती है. इस कार में टियर गैस से लेकर ग्रेनेड हमले तक का विकल्प है. इसके अलावा यह कार अपने सामने खड़े किसी भी लक्ष्य को सेकंड में तबाह कर सकती है. इस कार में लगे जैमर आसपास के करीब 150 मीटर तक की रेंज को कवर करते हैं. इससे कोई भी साइबर अटैक इस कार पर नहीं किया जा सकता है. इस कार में हॉटलाइन की सुविधा दी गई है, जिससे मुश्किल से मुश्किल समय में संपर्क किया जा सकता है.The Beast को चलाने वाले ड्राइवर को यूएस सीक्रेट सर्विस की तरफ से खास ट्रेनिंग दी जाती है. यह ड्राइवर किसी भी मुश्किल हालात में कार को चला सकता है. इसके अलावा खतरे के दौरान चकमा देकर यह कार को दुश्मनों के बीच से निकाल सकता है. इसके अलावा यह 180-डिग्री का टर्न ले सकता है. इस कार के अंदर ब्लड बैंक से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा दी गई है, जिससे मुश्किल के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति को किसी भी अनहोनी से बचाया जा सके.