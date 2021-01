नई दिल्ली. यदि आप सीमित बजट में कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके पास इस समय सबसे बेहतरीन मौका है. क्योंकि इस महीने कई बड़ी कार निर्माता कंपनियां अपनी सबसे सस्ती कारों पर डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं. जिसके चलते आप मारुति, रेनॉ और Datsun जैसे कंपनी की कार सीमित बजट में बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं. लेकिन आपको बता दें ये ऑफर खत्म होने में केवल कुछ ही दिन बचे है. इसलिए आप जितनी जल्दी हो सकते अपनी कार बुक कर लें. आइए जानते हैं मारुति, रेनॉ और Datsun की कारों पर मिलने वाले ऑफर के बारे में...

डैटसन GO और GO+ मॉडल की बात करें तो इन पर आपको 40 हजार रुपये तक का बेनिफिट मिलेगा. इसमें 20 हजार रुपये का कैश डिस्काउंट होगा इसके साथ ही 20 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस शामिल है. बता दें डैटसन GO की एक्स शोरूम कीमत 4,02,778 रुपये से शुरू है. वहीं, गो प्लस की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 4,25,926 रुपये है.

Redi-GO मॉडल की बात करें तो इस पर ग्राहकों को 35000 रुपये तक का बेनिफिट मिल रहा है. जनवरी महीने में कंपनी कार पर 15 हजार रुपये तक का कैश डिस्काउंट दे रही है. इसके अलावा 15 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है और 5 हजार रुपये तक का कॉरपोरेट डिस्काउंट मिलेगा. इस मॉडल की एक्स शोरूम कीमत करीब 2,86,186 रुपये है.

Maruti Suzuki Alto - पर ग्राहकों को कुल 34,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है. इनमें, 15,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 15,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस शामिल है. इसके अलावा इस पर 4,000 रुपये तक का कॉर्पोरेट बोनस दिया जा रहा है. मारुति ऑल्टो 800 की शुरुआती कीमत 2 लाख 99 हजार रुपये है.

Renault Kwid - पर ग्राहकों को कुल 50,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसमें 10,000 रुपये तक का कॉर्पोरेट बोनस या स्पेशल बोनस शामिल है. इसके अलावा कंपनी की तरफ से ग्राहकों को 5.99 फीसदी की ब्याज दर से लोन दिया जा रहा है. Renault Kwid की शुरुआती दिल्ली एक्स-शोरूम कीमत 3.12 लाख रुपये है, जो इसके टॉप एंड वेरिएंट पर 5.31 लाख रुपये तक जाती है.