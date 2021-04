Fast and Furious 9 मूवी में ये स्पोर्ट्स कार हो सकती हैं यूज, जानें इनके बारे में सबकुछ

नई दिल्ली. Fast and Furious हॉलीवुड की सबसे ज्यादा पॉपुलर फ्रैंचाइज़ी है. इसकी अभी तक 8 मूवी बन चुकी हैं. Fast and Furious फ्रैंचाइज़ी की सभी मूवी अपनी शानदार रेसिंग कार की वजह से हमेशा से सुर्खियों में रही हैं. इस फ्रैंचाइज़ी में कारों के ऐसे स्टंट दिखाए गए हैं जिन्हें देखकर आप दांतों तले उंगली दबा जाएंगे. आपको बता दें अभी तक Fast and Furious फ्रैंचाइज़ी मूवी में Toyota Supra MK4, Nissan Skyline GT-R34, Mitsubishi Lancer Evo जैसी लग्जरी कार यूज हो चुकी हैं. वहीं फ्रैंचाइजी के 9वें पार्ट में कौन सी कार शामिल हो सकती हैं उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं.

2020 Toyota Supra - टोयोटा की Supra सबसे आइकॉनिक कार है. ये कार Fast and Furious की सभी फ्रेंचाइजी में यूज हुई हैं. बता दें ये लग्जरी कार Tokyo Drift Mazda RX-7 से काफी मिलती जुलती कार हैं.

1970 Dodge Charger R/T - Fast and Furious फ्रैचाइजी की सभी मूवी के हीरो डोमिनिक टोरेटो हर बार इसी कार को चलाते हुए दिखाई दिए हैं. ये कार फिल्म में दूसरी कई कारों को कई बार पछाड़ती हुई दिखाई दी हैं.

2020 Hellcat Charger Widebody - 2020 चार्जर वाइडबॉडी कार में V8 इंजन दिया गया है जो 707 hp की पावर जनरेट करती है और 650 lb-ft का पीक टॉर्क जनरेट करता हैं. ये कार कई बार मूवी के हीरो डोमिनिक टोरेटो यूज कर चुके हैं.

1974 Chevrolet Nova SS - Fast and Furious फ्रैचाइजी की मूवी में Chevrolet Nova SS कार को मिया टोरेटो चलाती हुई दिखाई देंगी. ये कार यूरोप के बाजार में मिलने वाली सबसे क्लासिक कारों में से एक है.

1968 Charger 500 (Mid-Engine) - 1970 के डॉज चार्जर आर / टी के अलावा 1968 चार्जर 500 एक और विंटेज कार है जो Fast and Furious मूवी की फ्रैंचाइजी में यूज हुई है.

2020 Jeep Gladiator - 2020 में जीप ग्लेडिएटर Fast and Furious की अगली फिल्म में दिखाई देगी. ये पिकअप दो इंजन के वेरिएंट में उपलब्ध है. जिसमें से एक 285 bhp की पावर और दूसरा इंजन 260 bhp की पावर जनरेट करता हैं.