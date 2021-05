5 साल की इस बच्चे ने आनंद महिंद्रा की मशहूर एसयूवी को किया डिजाइन, उन्होंने कहा- serious natural talent

नई दिल्ली. कोरोना महामारी की दूसरी लहर से सभी का हाल बेहाल है. हाल ही में कोरोना पॉजिटीव केस के मामलों में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है. इस परेशानी के समय में सोशल मीडया पर कई ऐसी पोस्ट देखने को मिल जाती है. जो दिल को तो सकून देती है साथ में नैनिहालों के टेलंट को भी सभी के सामने लती है. एक ऐसे ही टेलंट की परख महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयमैन आनंद महिंद्रा ने की है और इस वीडियो माइक्रोब्लांगि साइट ट्विटर पर शेयर किया है. जिसके साथ लिखे कैप्शन में आनंद महिंद्रा ने आखिर में लिखा है serious natural talent. आइए जानते है आनंद महिंद्रा की इस पोस्ट के बारे में सबकुछ.

वीडियो में बच्चा बना रहा है महिंद्रा की ये एसयूवी - आनंद महिंद्रा ने जिस वीडियो का रिट्वीट किया है उसमें 5 साल का बच्चा महिंद्रा की मशहूर थार एसयूवी का वीडियो बना रहा है. जिसे बनाने के लिए बच्चे को कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी. यानी बच्चे ने इस डिजाइन को इतनी आसानी से बना दिया जैसे खुद इस बच्चे ने ही महिंद्रा थार को डेवलप किया हो. इस बच्चे के इस हुनर को देखने के बाद आनंद महिंद्रा खुद भी चौक गए और उन्होंने इस पोस्ट को रिट्वीट करते हुए लिखा....मुझे लगता है कि मैं कार को पहचानता हूं...मुस्कुराता हुआ चेहरा मुस्कुराती आँखों से और आप कहते हैं कि वह केवल 5 साल का है ?? इस सज्जन में कुछ गंभीर प्राकृतिक प्रतिभा है. उस पर नजर रखेंगे...

I think I recognise the car...😊 And you say he’s only 5 years old?? This gent has some serious natural talent. Will keep an eye on him... https://t.co/LIGlvfn6Mv