नई दिल्ली. ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री में रोज नई खबर आती है. जिसमें कभी ट्रैफिक के नियम में बदलाव होता है. तो कोई कार कंपनी अपनी नई कार को अनवील्ड करती है. ऐसी ही बीते सप्ताह की कुछ खबरों को हम आपके सामने एक साथ लेकर आ रहे है. जिनको जानना आपके लिए उतना ही जरूरी है. जितना की देश-दुनिया की रोज की सुर्खियां आपके लिए जरूरी होती.

टाटा मोर्ट्स ने हाल ही में अपनी New Tata Safari अनवील्ड की है. इस एसयूवी को लेकर लोगों बीच काफी उत्सुकता बनी हुई है. ऐसे में टाटा सफारी के एक फैन ने कुछ पुराने टीवी विज्ञापन और न्यू टाटा सफारी के टीजर को मिला कर एक शानदार वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया है. जिसमें बतया गया है कि आप ‘Reclaim Your Life’ कैसे कर सकते है. आपको बता दें ‘Reclaim Your Life’ न्यू टाटा सफारी की टैगलाइन भी है. ऐसे में इस वीडियो की सोशल मीडिया पर काफी सराहना की जा रही है. आइए जानते है न्यू टाटा सफारी के बनने की पूरी कहानी.अगर आप भी मारुति की कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और पैसों की दिक्कत आ रही है तो अब बिल्कुल भी परेशान न हों...क्योंकि कंपनी अब अपने ग्राहकों को घर बैठे लोन की सुविधा मुहैया कराएगी. Maruti Suzuki India ने देश भर के 30 शहरों में एरेना कस्टमर्स के लिए स्मार्ट फाइनेंस प्लेटफॉर्म लांच किया है. कंपनी ने बताया कि इसके 26 में से 24 स्टेप्स को डिजिटाइज किया जा चुका है, जिसके जरिए ग्राहकों को काफी सुविधाएं मिलेंगी.अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में अपने वाहन से जाने की सोच रहे हैं. तो आपके लिए इन नियमों को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कार और बाइक चलाने के लिए नए ट्रैफिक रूल लागू किए हैं. जिसका आपने पालन नहीं किया तो आपको 500 से लेकर एक हजार रुपये तक का फाइन देना पड़ सकता है. आइए जानते हैं दिल्ली में लागू हुए नए ट्रैफिक रूल के बारे में.Hero Electric ने अपने लिथियम आयन रेंज के इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर 5 साल की वारंटी देने की घोषणा की है. यह वारंटी स्कूटर की बैटरी और चार्जर को छोड़कर पूरे स्कूटर को कवर करेगी. आपको बता दें ये ऑफर Hero Electric के स्कूटर पर फिलहाल सीमित समय के लिए है. ऐसे में यदि आप पेट्रोल की बढ़ती कीमत से बचने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे है. तो आपके पास इससे बेहतर ऑप्शन इस समय मौजूद नहीं हैं. आइए जानते है Hero Electric के स्कूटरों पर मिलने वाले इस ऑफर के बारे में सबकुछ.2021 Jeep Compass 27 जनवरी को लॉन्च होने वाली है. Jeep Compass को देश में सबसे पहली बार 2017 में लॉन्च किया गया था. जिसके बाद से ही इसके फैंस अपडेट वर्जन का इंतजार कर रहे थे. जो कि पूरे तीन साल बाद पूरा होने जा रहा है. आपको बता दें 2021 Jeep Compass 2020 में गुआंजो ऑटो शोकेस में प्रदर्शित किए गए मॉडल से मिलता जुलता है. यदि इसके लुक की बात करें तो यह दिखने में पहले मॉडल जैसी ही है. लेकिन इसके केबिन और फीचर्स में कंपनी ने बड़े बदलाव किए है.