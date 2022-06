Hyundai Creta की टक्कर में Toyota ला रही दमदार SUV, ज्यादा होगा माइलेज

नई दिल्ली. टोयोटा मोटर 1 जुलाई को भारत में नई Hyryder कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च करने जा रही है. इससे पहले कंपनी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर इसका टीजर जारी किया है. टीज़र वीडियो में पहली बार सार्वजनिक रूप से नई Hyyder SUV को दिखाया गया है. लॉन्च होने पर Hyryder एसयूवी Hyundai Creta, Kia Seltos और Tata Harrier को टक्कर देगी.

वीडियो से पता चलता है कि एसयूवी में स्लीक एलईडी हेडलाइट यूनिट, टोयोटा बैजिंग के साथ एक स्लिम ग्रिल, इसके डिजाइन हाइलाइट्स के बीच एलईडी टेललाइट्स मिलेंगे. Toyota Hyryder SUV भी हाइब्रिड तकनीक के साथ आएगी, जिसे SUV के किनारे बैजिंग द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा. इसका मतलब इसमें ज्यादा माइलेज मिलेगा.

काफी अट्रैक्टिव होगा डिजाइन

इससे पहले सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में एसयूवी को एक कमर्शियल शूट के दौरान प्रोडक्शन फॉर्म में दिखाया गया था. टीज़र वीडियो के साथ-साथ लीक हुई फोटो से इस बात की पुष्टि होती कि 2022 Hyyder SUV एक बोल्ड फ्रंट के साथ स्लीक, कर्वी हेडलैंप और इंटीग्रेडेट एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट के साथ आएगी. हेडलैम्प्स एक स्लीक क्रोम ट्रिम के साथ आते हैं, जो फ्रंट प्रोफाइल के केंद्र में स्थित ब्रांड लोगो को जोड़ता है. फ्रंट बंपर बड़े एयर इनटेक के साथ बोल्ड दिखता है और ब्लैक हाउसिंग पर स्थित फॉग लैंप्स से घिरा हुआ है.

HY there. Wouldn’t you agree that it’s #HYTime our drives kept up with the times? Stay tuned.#Hybridlife

.

.#ToyotaIndia #ItsHYTime #awesome pic.twitter.com/fliVZDkAuQ

— Toyota India (@Toyota_India) June 24, 2022