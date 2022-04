Honda के बाद अब Toyota लॉन्च करेगी हाइब्रिड SUV, सामने आया कार का पहला लुक

नई दिल्ली. Honda के बाद अब Toyota भी जल्द देश में हाइब्रिड कार लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने हाल ही में इस SUV का टीजर जारी किया है, जो सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आएगा. कार निर्माता की ओर से ‘हम है हाइब्रिड’ कैंपेन की घोषणा के कुछ दिनों बाद आए टीज़र वीडियो में साफ तौर पर टोयोटा की बदली हुई रणनीति को देखा जा सकता है.

Toyota पहले से ही देश में पेट्रोल और डीजल के साथ CNG कार उतार चुकी है. इसके अलावा कार निर्माता भारत में अपनी हाइड्रोजन से चलाने वाली कार Mirai की भी टेस्टिंग कर रही है.

टोयोटा ने शेयर किया वीडियो

टोयोटा मोटर ने सोशल मीडिया पर अपकमिंग सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड कार के दो वीडियो शेयर किए हैं. हालांकि, इन टीज़र में कार के बारे ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन इसमें कार के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखा जा सकता है, जिससे पता चलता है कि चार्जिंग टेक्नोलॉजी होगी. जहां तक ​​हाइब्रिड कार का सवाल है, टोयोटा पहले से ही भारत में Camry और Vellfire को तकनीक के साथ पेश करती है.

Experience the thrill of power like you’ve never experienced before. Brace yourself and stay tuned for an #Awesome, new technology! pic.twitter.com/dHSGfOTfy1

— Toyota India (@Toyota_India) April 20, 2022