5,444 की EMI पर घर लाएं Toyota Urban Cruiser, जानिए सभी ऑफर

नई दिल्ली. टोयोटा मोटर्स अपनी सबसे पॉपुलर एसयूवी Toyota Urban Cruiser पर शानदार ऑफर लेकर आई है. टोयोटा मोटर्स की ओर से इस कार पर आपको एक्सचेंज बोनस, Low EMI ऑप्शन, 7 ईयर ऑन रोड फंडिंग का ऑप्शन मिल रहा है.

Toyota Urban Cruiser की कीमत - टोयोटा Urban Cruiser के बेस वेरिएंट की कीमत 8 लाख 50 हजार रुपये है. वहीं इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 11 लाख 35 हजार रुपये है. आपको बता दें टोयोटा की ये कार 6 वेरिएंट में Mid, Mid AT, High, High AT, प्रीमियर और प्रीमियर AT वेरिएंट में मिलती है.

Toyota Urban Cruiser के फीचर्स - इस कार में आपको रियर पार्किंग कैमरा, स्वाचालित एलईडी हेडलैम्प, ऑटो वाइपर, एलईडी फॉग लैंप, सात इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो Apple CarPlay और Android Auto के साथ मिलेगा. वहीं सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको इस एसयूवी में दो एयरबैग मिलेंगे.

Toyota Urban Cruiser का इंजन - टोयोटा की इस एसयूवी में आपको 1462cc का इंजन मिलेगा. जो 103.26bhp की पावर जेनरेट करता है. वहीं ये एसयूवी 17.03 से 18.76 kmpl का माइलेज देती है. Toyota Urban Cruiser का इस सेगमेंट में मारुति सुजुकी ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, फोर्ड ईको स्पोर्ट, किआ सोनेट, महिंद्रा XUV 300 और निसान Magnite जैसी कारों से मुकाबला होगा.