नई दिल्ली. अगर कार चलाते वक्त आप मोबाइल फोन पर बात कर रहे हैं तो भी ट्रैफिक पुलिस आपका चालान (No Challan using mobile phone while driving car) नहीं काट सकती. केंद्र सरकार ने बताया कि अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान काट देता है तो आप उसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं. हालांकि, मौजूदा ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) के मुताबिक इसकी कुछ शर्तें भी हैं.

केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (MoRTH Nitin Gadkari) ने बताया कि ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, कार चलाते वक्त अगर कोई ड्राइवर हैंड्स-फ्री कम्युनिकेशन फीचर (Hands Free Calls) का इस्तेमाल कर अपने मोबाइल फोन पर बात करता है तो यह दंडनीय अपराध (Punishable Offence) नहीं है. इसके लिए ड्राइवर को किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा.

गडकरी ने बताया… दंड का नहीं है प्रावधान

लोकसभा में केरल के एर्नाकुलम से कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने सवाल पूछा था कि क्‍या मोटर वाहन अधि‍नियम 2019 (Motor Vehicle Act 2019) की धारा-84(ग) में मोटर वाहनों में हैंड्स-फ्री कम्‍युनिकेशन फीचर के इस्‍तेमाल के लिए किसी दंड का प्रावधान है? जवाब में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि इस एक्ट में वाहन चलाते समय हैंड-हेल्‍ड कम्‍युनिकेशन उपकरणों के इस्‍तेमाल के लिए दंड का प्रावधान है. हैंड्स-फ्री कम्‍युनिकेशन उपकरणों के इस्तेमाल पर किसी तरह के दंड का प्रावधान नहीं है.

हेलमेट नहीं लगाया तो ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड

मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत हेलमेट नहीं पहनने वाल दोपहिया वाहन चालकों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा, उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-194सी के तहत तीन महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है.

