आ रहा है भारत का पहला हाइपर-मैक्सी इलेक्ट्रिक स्कूटर, फुल चार्जिंग में दौड़ेगा 230 किमी

Trouve Electric Scooter Price: इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को देखते हुए वाहन निर्माता कंपनियां नए-नए इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च कर रही हैं. इस क्षेत्र में नए-नए स्टार्टअप्स ही हाथ आजमा रहे हैं. बाजार पर कब्जा जमाने के लिए फास्ट चार्जिंग और ज्यादा रेंज वाले व्हीकल्स पेश किए जा रहे हैं.

इस कड़ी में इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप Trouve Motors ने नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने का ऐलान किया है. ट्रोव मोटर्स का दावा है कि वह देश का पहला हाइपर मैक्सी स्कूटर लेकर आ रहा है. कंपनी ने इस स्कूटर को Trouve H2 Hyper Maxi इलेक्ट्रिक स्कूटर नाम दिया है. Trouve H2 Hyper Maxi इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्री-बुकिंग अगस्त से शुरू होगी और यह अगले साल बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा.

रेंज में देगा सबके मात

ट्रोव मोटर्स का कहना है कि Trouve H2 Hyper Maxi स्कूटर सिर्फ 4.3 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है. फुल चार्ज में यह स्कूटर 230 किलोमीटर तक की रेंज देगा. इसमें सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन, लिक्विड-कूल्ड मोटर, अपसाइड-डाउन फोर्क, एलईडी हेडलाइट्स, पिस्टन कैलिपर्स और मोनो-शॉक रियर जैसे फीचर्स दिए जाएंगे. Trouve H2 स्कूटर में 14 इंच के पहिए दिए गए हैं जोकि, अन्य स्कूटर से बड़े हैं.

बैटरी और पावर की बात करें तो इस स्कूटर को लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ 4.8 किलोवाट की मोटर को जोड़ा गया है. यह इलेक्ट्रिक मोटर 7.9 किलोवाट की पीक पावर जनरेट करती है.

सिंपल वन से होगा मुकाबला

भारत में सबसे ज्यादा रेंज देने वाला स्कूटर सिंपल वन है. इसमें दमदार बैटरी बैकअप दिया गया है. इसके बारे में दावा किया जाता है कि यह स्कूटर सिंगल चार्जिंग में 200 किलोमीटर तक की रेंज देता है. कहा जा रहा है कि ट्रोव मोटर्स के नए हाइपर मैक्सी इलेक्ट्रिक स्कूटर का मुकाबला सिंपल वन से होगा.

