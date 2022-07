Uber ने 50KM के लिए मांगा ₹3,000 किराया ! भड़का यात्री, बोला- 'इससे सस्ती गोवा की फ्लाइट'

मुंबई. शहरों में सुबह और शाम के वक्त कैब्स की काफी डिमांड रहती है. पीक ट्रैफिक के वक्त कैब का किराया बढ़ जाता है. खासतौर पर बारिश के दौरान किराए में आपको थोड़ी ज्यादा बढ़ोतरी मिलने को दिख सकती है. ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई के एक उबर (Uber) यूजर के साथ. कैब यूजर ने जब अपने लिए राइड बुक की तो किराया देखकर उसके होश उड़ गए.

50 किमी के लिए 3,000 रुपये

यात्री ने जब मुंबई में अपने घर तक के लिए कैब बुक कर रहा था तो उबर पर इस राइड के लिए 3,000 रुपये किराया शो कर रहा था. यह देखकर यूजर हैरान रह गया. उसके लिए यह ज्यादा हैरानी भरा इसलिए भी था कि वह इस कैब सर्विस का इस्तेमाल अक्सर ही करता था.

‘उबर से सस्ती गोवा की फ्लाइट’

यूजर ने इसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर डाला तो यह पूरा मामला वायरल हो गया. यूजर ने उबर पर तंज कसते हुए कहा कि जितना किराया उबर घर तक राइड के लिए मांग रहा है उससे सस्ती मुंबई से गोवा की फ्लाइट है. मुंबई के रहने वाले श्रवणकुमार सुवर्णा दादर से डोंबिवली तक के लिए कैब बुक कर रहे थे.

Flight to goa is cheaper than my ride home #peakmumbairains pic.twitter.com/r3JLGAwQxc

— Shravankumar Suvarna (@ShravanSuvarna) June 30, 2022