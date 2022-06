देश में जल्द शुरू हो सकते हैं एथेनॉल से चलने वाले वाहन, नितिन गडकरी ने तैयार किया मास्टर प्लान

नई दिल्ली. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी देश में महंगे पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए लगातार वैकल्पिक ईंधन को अपनाने पर जोर दे रहे हैं. अब हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने ऐसे संकेत दिए हैं कि देश में जल्द एथेनॉल से चलने वाले वाहन शुरू हो सकते हैं. इसके लिए वे सरकार और कंपनियों के स्तर पर बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री ने शनिवार को पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, “बजाज टीवीएस और हीरो जैसी कंपनियां फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाले मोटरसाइकिल और ऑटो लाए थे. मैं पीएम के पीछे गया और पुणे में इंडियन ऑयल के 3 एथेनॉल पंप मिले, लेकिन अभी तक इसकी एक भी बूंद नहीं बिकी. इसलिए मैं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपको इसके लिए आगे आना चाहिए. पुणे में 100% एथेनॉल पर स्कूटर-ऑटो शुरू करने के लिए हम बजाज से बात करेंगे. इससे प्रदूषण भी कम होगा.”

ग्रीन और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग पर जोर दे रही सरकार

पिछले साल दिसंबर में केंद्रीय मंत्री ने वाहन निर्माता कंपनियों को 6 महीने के भीतर फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाले वाहन बनाने पर जोर दिया था. उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ग्रीन और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रही है, जिसमें कंपनियों को भी आगे आना होगा. टीवीएस मोटर्स और बजाज ऑटो जैसी ऑटो कंपनियों ने अपने फोर व्हीलर और थ्री व्हीलर वाहनों के लिए भी फ्लेक्स-फ्यूल इंजन का निर्माण शुरू कर दिया था.

