अमेरिकी राष्ट्रपति की सुपर कार Beast हो सकती है इलेक्ट्रिक! जो बाइडन दे सकते है मंजूरी

नई दिल्ली. अमेरिका के कई पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति दुनिया की सबसे सेफ कार द बीस्ट में यूज करते है. ये कार अपने आप में चलता फिरता सुरक्षा कवच है जो जवाबी हमला करने में भी सक्षम है. इस कार में आपातकाल में मेडिकल फैसिलिटी की भी सुविधा है. ऐसे में ये कार अपने आप में काफी खास हो जाती है. लेकिन आपको बता दें द बीस्ट बहुत बड़ी मात्रा में ईधन यूज करती है. ऐसे में भविष्य में क्लीन ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन इस कार को इलेक्ट्रिक वर्जन में बदल सकते हैं.

अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स ने अब व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी के हवाले से एक सवाल के जवाब में पुष्टि की है कि बाइडेन एक इलेक्ट्रिक प्रेसिडेंशियल लिमोसिन के पक्ष में हैं. "यह निश्चित रूप से कुछ है जिसके बारे में राष्ट्रपति ने बात की है और उनके लिए एक उद्देश्य है," उसने कथित तौर पर कहा. हालांकि यह अभी पता नहीं चला है कि मौजूदा लिमोसिन को ईवी के रूप में फिर से लगाया जाएगा या यह पूरी तरह से नई लिमोसिन - बैटरी पावर पर चलने वाली होगी.

