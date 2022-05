नई दिल्ली. इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला एस-1 प्रो (Ola S1 Pro) के एक यूजर ने हाल में एक क्षतिग्रस्त वाहन की तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया था कि लो स्पीड राइडिंग के दौरान उनके स्कूटर के आगे का फॉर्क टूट गया. ओला ने अब इस मामले में सफाई देते हुए कहा है कि उसके लिए गाड़ी की सेफ्टी और क्वालिटी स्टेंडर्स सबसे पहले हैं. साथ ही कहा कि ओला के ई-स्‍कूटर के फ्रंट फोर्क टूटने की हाल में रिपोर्ट की गई घटनाएं अलग-अलग कारणों से हुई हैं.

ओला ने कहा, ‘कंपनी के लिए गाड़ी की सुरक्षा और क्वालिटी सबसे ऊपर है. आज ओला के 50 हजार से अधिक वाहन सड़क पर दौड़ रहे हैं. अब तक हमारे स्कूटरों ने भारतीय सड़कों पर लगभग 4.5 करोड किमी से अधिक की यात्रा की है. हाल में फ्रंट फोर्क टूटने की जो घटनाएं सामने आई हैं, वे हाई इम्पेक्ट दुर्घटनाओं के कारण हुई हैं. हमारे सभी स्कूटर भारत के विभिन्न इलाकों और राइडिंग परिस्थितियों में हाई क्वालिटी और परफोर्मेंस से होकर गुजरते हैं.’

यह भी पढ़ें- OLA इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने से पहले हो जाएं सतर्क! जरा सी स्पीड में हुए ये हाल, आगे का हिस्सा टूटा

बता दें कि श्रीनाद मेनन नाम के कस्टमर द्वारा ट्विटर पर शेयर की गई तस्वीर में दावा किया गया था कि उनका वाहन हल्की राइड के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया. उन्होंने अपने ट्वीट को ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ व फाउंडर भाविश अग्रवाल और ओला इलेक्ट्रिक के ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए शिकायत की थी.

@OlaElectric @bhash

The front fork is breaking even in small speed driving and it is a serious and dangerous thing we are facing now, we would like to request that we need a replacement or design change on that part and save our life from a road accident due to poor material usd pic.twitter.com/cgVQwRoN5t

— sreenadh menon (@SreenadhMenon) May 24, 2022