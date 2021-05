क्रिकेटर नवदीप सैनी का वीडियो हुआ वायरल, Harley-Davidson बाइक से किया ये स्टंट

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी का एक वीडियो इन दिनों काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वो अपनी Harley-Davidson बाइक पर शर्टलेस होकर स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे है. इस वीडियो को तो वैसे नवदीप सैनी ने ही अपनी ट्विटर अकाउंट पर अपलोड किया है. लेकिन इसके बाद से ही इस पर मजेदार कमेंट आ रहे है और कुछ लोग तो नवदीप को सीख भी दे रहे हैं. आइए जानते हैं पूरा मामला.



कब शुरू हुआ करियर - नवदीप सैनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत की थी. जिसके बाद वह आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से खेले थे. वहीं कोरोना की वजह से आईपीएल 2021 के निलंबित होने के बाद से ही नवदीप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है. इससे पहले उन्हें तोहफे में मिली महिंद्रा थार को चलाते हुए देखा गया था.



Accompany me on my bike to feel the fear @harleydavidson pic.twitter.com/iosa8wS2ya