Volkswagen Taigun SUV की बुकिंग आज से होगी शुरू, जानिए कैसे करें बुक

नई दिल्ली. जर्मनी की कार मैन्युफैक्चरर Volkswagen के लिए Taigun भारत में लॉन्च के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल है. इसे कॉम्पैक्ट SUV को पिछले वर्ष की शुरुआत में कॉन्सेप्ट के तौर पर दिखाए जाने के बाद से इसे लेकर काफी उत्साह है. यह MQB A0 IN प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है. इसकी लॉन्चिंग सितंबर के तीसरे सप्ताह में होगी. इसके साथ ही कस्टमर्स को डिलीवरी भी शुरू कर दी जाएगी. Taigun के लिए बुकिंग आज से शुरू होने वाली है.

कैसी होगी Volkswagen Taigun SUV – Volkswagen इसे फेस्टिव सीजन से पहले लॉन्च कर रही है. इसमें कस्टमर्स को उनकी जरूरतों के अनुसार कई विकल्प मिलेंगे. Taigun और स्कोडा की हाल ही में लॉन्च हुई Kushaq का प्लेटफॉर्म समान है. हालांकि, Volkswagen का कहना है कि यह Kushaq से अलग होगी. इसका एक्सटीरियर डिजाइन बदला हुआ है. इसके अलावा इसका इंटीरियर भी अलग है और इसमें कुछ नए फीचर्स दिए गए हैं.

