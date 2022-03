Volkswagen Virtus 8 मार्च को होगी लॉन्च, Verna और Honda City को देगी टक्कर, जानें कीमत

नई दिल्ली. वॉक्‍सवैगन (Volkswagen) की नई कार वर्टस (Virtus) को 8 मार्च को लॉन्च होने जा रही है. कंपनी इस दिन इसे ग्लोबली लॉन्च करेगी. वोक्सवैगन की इस कार में कई सारे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. लॉन्च होने पर यह Skoda की Slavia को कड़ी टक्कर देगी. हाल ही में कंपनी लॉन्चिंग से पहले Virtus का टीजर जारी किया है. इसमें इसके लुक को देखा जा सकता है.

Volkswagen Virtus MQB A0 IN प्लेटफॉर्म पर आधारित है. पिछले कई महीनों में देश भर में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है. यह साल यहां लॉन्च हुई Taigun SUV की तरह हो सकती है. लॉन्च होने के बाद यह सेडान बाजार में वोक्सवैगन वेंटो (Volkswagen Vento) की जगह लेगी.

ये भी पढ़ें- सरकार ने वाहनों के लिए जारी किया नया नियम, इन दो चीजों के बिना नहीं चला सकेंगे गाड़ी!

सोशल मीडिया पर वोक्सवैगन के नए टीज़र में कार के टॉप-स्पेक GT वैरिएंट के कुछ डिज़ाइन विवरण दिखाए गए हैं. वीडियो क्लिप के अनुसार, वर्टस में बाहर की तरफ कुछ अलग उपकरण सूची के साथ अद्वितीय स्पोर्टी बिट्स होंगे. टीज़र में ग्रिल के बाएं कोने पर जीटी क्रोम बैज, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, एल-साइज के एलईडी डीआरएल और क्रोम सराउंड के साथ सिंगल स्लेट ग्रिल के साथ दिखाया गया है. इसके अलावा दोनों तरफ फोग लाइट से घिरा से घिरा wide air dam देखने को मिलेगा.

What’s in a name? Everything.

The very best of Volkswagen comes together in a stunning new form. We call it the Virtus.

Tune in to the World Premier on 08.03.2022

Register interest here: https://t.co/u2oBIE8ozE#ComingSoon #Virtus #NewVolkswagenVirtus #VolkswagenIndia pic.twitter.com/qwVsXnpEMj

— Volkswagen India (@volkswagenindia) February 24, 2022