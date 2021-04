Volkswagen जल्द लॉन्च करेगी 4 नई SUV, जानिए इनके बारे में सबकुछ

नई दिल्ली. Volkswagen ने ऑटो एक्सपो 2020 में 4 नई एसयूवी पेश की थी. जिन्हें कंपनी इस साल भारतीय बाजार में लॉन्च करने की योजना बना रही है. बीते कई दिनों से Volkswagen ट्विटर पर इन कारों की जानकारी शेयर कर रही है. जिसमें कंपनी का कहना है कि, हमने ऑटो एक्सपो 2020 में 4 नई एसयूवी लॉन्च करने का वादा किया था. जिन्हें हम पूरा करने जा रहे है. आइए जानते है Volkswagen किन नामों से लॉन्च करने वाली है.

ये SUV होगी लॉन्च - Volkswagen 2021 में भारत में 4 नई एसयूवी लॉन्च करने वाली है. जिसमें कंपनी T-Roc 2021, Tiguan Allspace 2021, Tiguan और Taigun एसयूवी लॉन्च होगी. ये सभी एसयूवी कंपनी इसी साल लॉन्च करने की योजना बना रही हैं.

At the Auto Expo 2020, we made you a commitment - to introduce 4 new SUVWs. Staying true to that promise, we’re now presenting you with the range that you truly deserve.