आपकी फेंकी हुई प्लास्टिक बोतलों से बनी है ये कार! खूबसूरती देख दबा लेंगे दांतों तले उंगलियां

नई दिल्ली. वोल्वो 9 नवंबर को अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी EX90 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इसकी खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए सस्टेनेबल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है. कंपनी ने कहा कि वोल्वो EX90 इलेक्ट्रिक एसयूवी में 50 किलोग्राम रिसाइकिल हुई प्लास्टिक और बायो बेस्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया है. एसयूवी के केबिन के कई एलिमेंट्स को इस तरह के मटेरियल से बनाया गया है.

EX90 इलेक्ट्रिक एसयूवी XC90 का EV वेरिएंट है, जो XC40 के बाद स्वीडिश ब्रांड के दूसरे ICE मॉडल के रूप में ऑल-इलेक्ट्रिक मॉडल के साथ नए लुक में आएगी. यह वोल्वो से इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइनअप में XC40 रिचार्ज और C40 रिचार्ज को टक्कर देगी.

वेस्ट मटेरियल से बना है इंटीरियर

केबिन की पहली ऑफिशियल इमेज शेयर करते हुए स्वीडिश लक्जरी कार निर्माता ने खुलासा किया कि इलेक्ट्रिक एसयूवी का इंटीरियर प्लास्टिक बोतलों जैसे रिसाइकिल मटेरियल से बना है. साथ ही इसमें इस्तेमाल हुए फेवरिक को जंगलों से जुटाए गए बायो मटेरियल से बनाया गया है. कंपनी ने इस एसयूवी में नॉर्डिको नाम का एक नया मटेरियल का उपयोग किया है, जिसे रिसाइकिल मटेरियल से विकसित किया गया. इसमें पाइन राल भी शामिल है.

Through our Volvo Cars Tech Fund, we invest in new bio-based materials from @BcompLtd that we aim to use in our next generation of pure electric cars. Flax composites offer savings in terms of weight, energy use and emissions versus regular plastic parts. pic.twitter.com/cl0W7I0eJK

— Volvo Cars (@volvocars) April 5, 2022