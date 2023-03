VIDEO: स्टंट के चक्कर में शख्स ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर चढ़ा दी एमजी हेक्टर, पीछे पड़ गई पुलिस

नई दिल्ली. देश में बार-बार लोगों को अपनी रीलों और तस्वीरों पर कुछ लाइक, शेयर और कमेंट जमा करने के लिए पब्लिक प्लेस पर स्टंट करते देखा जाता है. अब एक नए मामले में एक व्यक्ति ने अपनी MG Hector SUV को एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर चढ़ा दिया, जहां आम जनता बेंचों और फर्श पर बैठी और सो रही थी. इस हरकत का वीडियो फेसबुक पर शेयर होने के बाद वायरल होने लगा.

माना जा रहा है कि वीडियो में दिख रही कार उत्तर प्रदेश की एक महिला मंत्री के करीबी शख्स की है. मीडिया रिपोर्ट्स और वीडियो के मुताबिक एमजी हेक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी-80 एफजे 0079 था. ब्रह्मजीत सिंह कर्दम के नाम से जिस फेसबुक अकाउंट से वीडियो शेयर किया गया था, उसने एक और वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें इसे मंत्री के साथ यात्रा करते हुए दिखाया गया था. काफिला. अभी तक, स्टीयरिंग व्हील के पीछे वाले व्यक्ति की पहचान नहीं हुई है, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे उसे ट्रैक कर रहे हैं. हालांकि कार के मालिक की पहचान सुनील के रूप में हुई है जो रामनगर जगदीशपुरा का रहने वाला है.

यह भी देखें : VIDEO: बम की तरह फट गई Tesla की कार, बाल-बाल बची भारतीय फैमिली, कंपनी ने खड़े किए हाथ

Reel made by taking a car to Platform 1 at Agra Cantt Railway Station Reel uploaded on social platform As soon as it came to notice RPF filed a case asked for details of car from RTO after which case would be registered by name @agrapolice @RPF_INDIA @rpfner pic.twitter.com/NVSOScxhi5

— Amir qadri (@AmirqadriAgra) March 15, 2023