सिंतबर में सबसे ज्यादा बिकने वाली मारुति की इस एसयूवी में क्या है खास? पढ़िए डिटेल रिपोर्ट

नई दिल्ली. देश में त्योहारी सीजन में गाड़ियों की खूब बिक्री होती है. बीते सितंबर में भी कारों की बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़ दिया. अगर कंपनियों के लिहाज से देखें तो आज भी मारुति के आस-पास कोई नहीं है. सितंबर में बिकने वाली दस प्रमुख गाड़ियों में अकेले मारुति की 6 गाड़ियां हैं. इस आंकड़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कंपनी अभी कितनी मजबूत स्थिति में है.

हालांकि बीते कुछ दिनों से एसयूवी सेगमेंट में पिछड़ रह मारुति ने अब यहां भी अपने झंडे गाड़ दिए हैं. मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki In SUV Segment) की हालिया लॉन्च नई ब्रेजा (All New Maruti Brezza) ने तहलका मचा दिया है. वहीं, मारुति की एक और एसयूवी ग्रैंड विटारा भी जोरदार डिमांड में चल रही है. इसकी भी जबरदस्त बुकिंग हो रही है.

सितंबर में बिक्री का रिकॉर्ड

शुरुआती कीमत 7.99 लाख रुपये वाली ब्रेजा (Compact SUVs In India) ने लगातार दूसरे महीने सितंबर में बिक्री का रिकॉर्ड बनाया है. इसने टाटा नेक्सॉन (Tata Nexon) को पछाड़कर बेस्ट सेलिंग एसयूवी (Best Seling SUV) का खिताब बरकरार रखा है. अगस्त के बाद ब्रेजा ने काफी रफ्तार पकड़ी है.

ब्रेजा की कुल 15,455 यूनिट बिकी

सेल्स की बात करें तो सितंबर 2022 में मारुति सुजुकी ब्रेजा की कुल 15,455 यूनिट बिक गईं. यह एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा सेल्स नंबर है. वहीं, दूसरे स्थान पर मौजूद टाटा नेक्सॉन की कुल 14,518 यूनिट बिकी. अगस्त के बाद ब्रेजा मंथली सेल्स में टाटा नेक्सॉन पछाड़ रही है.

सनरूफ का फीचर

ब्रेजा को साल 2022 में नए अवतार में लॉन्च किया गया. यह कंपनी की पहली गाड़ी थी, जिसमें सनरूफ का फीचर जोड़ा गया. इसके अलावा ब्रेज़ा में 9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर, पैडल शिफ्टर्स, एंबियंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जिंग, हेड-अप डिस्प्ले और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दिए जाते हैं. अगर कीमत की बात करें तो मारुति सुजुकी की नई ब्रेजा 7.99 लाख रुपये से स्टार्ट होती है. टॉप मॉडल की बात करें तो इसकी कीमत 13.96 लाख रुपये तक जाती है. इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन है.

