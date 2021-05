आनंद महिंद्रा की बेटी ने जब उन्हें कह दिया 'लूजर', जानिए क्या थी इसकी वजह

नई दिल्ली. महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो हमेशा किसी भी मुद्दे पर अपने बेबाक बयान के लिए भी जाने जाते हैं. इसके साथ ही महिंद्रा लोगों द्वारा किए गए नए इनोवेशन को भी काफी प्रचार करते हुए उनकी तारीफ अपने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर के जरिए किया करते है. लेकिन इस सब के बावजूद आनंद महिंद्रा को उनकी बेटी ने लूजर के खिताब से नवाजा है. ये बेशक काफी दिनों पुरानी बात है. लेकिन फिर भी इन दिनों काफी तेजी से वायरल हो रही है. आइए जानते है महिंद्रा की बेटी ने उन्हें क्यों लूजर कहा...

बिल गेट्स के साथ पढ़ें हैं महिंद्रा - आनंद महिंद्रा का जन्म 1 मई 1955 को हुआ था. शुरुआत में उनकी रुचि फिल्मों और फोटोग्राफी में थी. लेकिन 1973 में वह बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने हावर्ड यूनिवर्सिटी गए. जहां उनके साथ माइक्रोसॉफ्ट के फारंडर बिल गेट्स भी पढ़ाई कर रहे थे. लेकिन आपको बता दें गेट्स ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी. जिसके चलते महिंद्रा और गेट्स ज्यादा दिनों तक साथ नहीं रह सके. लेकिन बाद में एक ऐसा वाकया हुआ कि, दोनों की मुलाकात काफी सालों बाद हुई.

Bill kept his cool & asked “Why the grudge?” I replied: ‘My daughter asked which of my college classmates were now famous & when I told her your name, she said:’What a loser you are Dad!’ So thanks to you, I’ll always be a loser to my kids!’ We had a big laugh at that..(4/4)r pic.twitter.com/6ahkLwNqUm