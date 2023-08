नई दिल्‍ली. एनर्जी और ऑटोमोबाइल सेक्‍टर में भारत ने मंगलवार को एक नया कीर्तिमान बनाया. इस मौके पर केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया की पहली एथनॉल से चलने वाली इनोवा कार लांच की. टोयोटा की यह एमपीवी (MPV) कार पूरी तरह एथनॉल के ईंधन से चलती है. इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थिर रहे.

इससे पहले अगस्‍त की शुरुआत में गडकरी ने कहा था कि वह जल्‍द ही इलेक्ट्रिक फ्लेक्‍स-फ्यूल टोयोटा इनोवा को लांच करें, जो पूरी तरह एथनॉल के इस्‍तेमाल से चलेगी. देश में क्‍लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए आखिर गडकरी ने 29 अगस्‍त मंगलवार को देश की पहली एथनॉल पर चलने वाली इनोवा कार लांच कर दी है. यह दुनिया का पहला बीएस-6 (स्‍टेज 2) का प्रोटोटाइप है, जो इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्‍स फ्यूल इंजन पर आधारित है. टोयोटा किर्लोस्‍कर मोटर ने अपनी इनोवा कार में पहली बार इस तरह का इंजन इस्‍तेमाल किया है.

पेट्रोलियम उत्‍पादों पर निर्भरता घटाने की तैयारी

एथनॉल आधारित इंजन वाली गाडि़यां लांच का करने का एकमात्र उद्देश्‍य पेट्रोलियम उत्‍पादों पर देश की निर्भरता घटाना है. सरकार की पॉलिसी है कि पेट्रोलियम उत्‍पादों के आयात पर निर्भरता घटाने के लिए गाडि़यों को फ्लेक्‍सी फ्यूल वाले इंजन की ओर ले जाना है. इससे पहले गडकरी ने पिछले साल टायोटा की मिराई ईवी लांच की थी, जो पूरी तरह हाईड्रोजन जेनरेटेड इलेक्‍ट्रीसिटी पर चलती है.

भारत के लिए मील का पत्‍थर : गडकरी

नितिन गडकरी ने कहा कि यह भारत के लिए ऑटोमोबाइल सेक्‍टर में एक और मील का पत्‍थर साबित होगा. टायोटा के एमडी व सीईओ मसाकाजू योशिमूरा और किर्लोसकर की एमडी व सीईओ गीतांजलि किर्लोस्‍कर के अलावा जापान एंबेसी के डिप्‍लोमैट भी उपस्थित रहे.

Ethanol being an indigenous, eco-friendly, and renewable fuel holds promising prospects for India. The emphasis of the Modi Govt on ethanol aligns with objectives of attaining energy self-sufficiency, doubling farmers’ income, transitioning them to Urjadata while continuing to… pic.twitter.com/cl3vIVIaKo

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) August 29, 2023