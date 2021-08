SBI YONO App से Kia कार बुक करने पर मिलेगी 0.25% इंटरेस्ट रेट में छूट, जानिए पूरा ऑफर

नई दिल्ली. देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टैंट बैक ऑफ इंडिया Kia कार की बुकिंग पर खास ऑफर लेकर आई है. इस ऑफर को पाने के लिए Kia कार की बुकिंग केवल SBI YONO App से करनी होगी. जिसके बाद ही किआ मोटर्स और एसबीआई की ओर से मिलेने वाले ऑफर का फायदा मिल सकेंगा. आइए जानते हैं SBI की ओर से KIA की कार बुक करने पर क्या ऑफर दिया जा रहा है.

SBI YONO से बुक करने पर मिलेगा ये फायदा- अगर आप KIA India की किसी भी कार की बुकिंग SBI Yono ऐप से करते हैं तो आपको कार की डिलीवरी में प्रायोटी दी जाएगी. जिसका सीधा मतलब है कि, सामान्य तौर पर बुकिंग करने की अपेक्षा आपको YONO ऐप से बुकिंग करने पर पहले KIA कार की डिलीवरी होगी.

Drive your dream ride!

Book your KIA through YONO and get priority delivery. Download the app now: https://t.co/BwaxSb3HYQ#YONOSBI #KIA #Car #DreamCar pic.twitter.com/PJRVxm7zcU

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) July 29, 2021