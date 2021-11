सुपरस्टार Suriya ने अपनी फिल्म की टीम को बांटा 1 करोड़ रुपए का सोना, जानें वजह

तमिल सिनेमा (Tamil Cinema) के जाने-माने अभिनेता सूर्या (Suriya) (Suriya Sivakumar) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘एथरक्कुम थुनिंधवन’ (Etharkkum Thunindhavan) को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने निर्देशक पांडिराज के साथ इस फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर ली है. इस बात की जानकारी फिल्म के निर्देशक पांडिराज ने अपने ट्विटर पेज पर खुद दी है. फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद पांडिराज ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाला है. उन्होंने लिखा, ‘मैं ईमानदारी से अपने प्रोडक्शन हाउस, सन पिक्चर्स, हमारे हीरो सूर्या सर, और कैमरामैन रत्नवेलु और मेरी टीम को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद देता हूं. जल्द ही इसके बारे में आपको और अपडेट करूंगा.’ फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद सुपरस्टार सूर्या अपने एक महान कार्य को लेकर चर्चा में हैं.

#EtharkkumThunindhavan

Shooting wrapped up successfully !

I sincerely thank my production house @Sunpictures ,

our hero @Suriya_offl sir, @RathnaveluDop sir and my team for all the support extended 🙏

More updates coming soon 🗡#எதற்கும்துணிந்தவன் #ET

— Pandiraj (@pandiraj_dir) November 10, 2021