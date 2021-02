Bhojpuri Spl: बजट में बंगाल के हाईवे खातिर 25 हजार करोड़ रुपया, पढ़ीं का कहता लोग!

बजट के शुरू में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रवींद्र नाथ टैगोर के एगो पंक्ति पढ़ि के बंगाल के लोगन के खुस क दिहली है. उ पंक्ति ह- 'बिस्वास ऊ चिड़िया ह जौन सुबह के अंधेरा में भी रोशनी महसूस कइ लेले आ गावे लागेले लागे ले ('Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark') कवि गुरु के ई पंक्ति लोगन के हृदय में बसल बा. ओकर चर्चा होई त लोग के नीक लगबे करी. बंगाल चुनाव के मद्देनजर आजु के बजट में कई गो बड़ ऐलान भइल ह. बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री- पश्चिम बंगाल, केरल आ असम खातिर हजारों करोड़ रुपया के पैकेज के घोषणा क दिहली ह. निर्मला सीतारमण बंगाल में 25 हजार करोड़ रुपया के लागत से हाईवे बनावे के ऐलान कइली ह. एकरा अलावा बजट में वित्त मंत्री कोलकाता-सिलीगुड़ी रोड के अपग्रेडेशन करे के भी ऐलान कइली ह.हालांकि, बंगाल के लोग कहता कि पश्चिम बंगाल खातिर 25 हजार करोड़ रुपया जारी होई आ दोसरा ओर तमिलनाडु में हाईवे प्रोजेक्ट्स खातिर 1 लाख करोड़ रुपया. असम में हाईवे निर्माण खातिर 35 हजार करोड़ रुपया जारी होई. त पश्चिम बंगाल के हाईवे प्रोजेक्ट में अउरी राज्यन के तुलना में कम रुपया काहें मिलल ह. एइजा खातिर बजट तनी बढ़ावे के चाहत रहल ह. तबो लोगन के अच्छा लागल ह कि बंगाल पर केंद्र सरकार के वित्तीय नजर बा. सरकार कन्याकुमारी कॉरिडोर के निर्माण खातिर 65 हजार करोड़ रुपया दी. केंद्र सरकार के बजट घोषणा से दू गो अउरी लाभ से बूढ़ लोग खुस बाड़े. पहिला लाभ बा कि 75 साल के उमिर से ज्यादा वाला लोगन के आयकर रिटर्न ना भरे के परी. 75 साल के ऊपर के पेंशन पावे वाला लोगन के भी टैक्स में छूट मिली. दूसरा ई कि एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (वन नेशन, वन राशन कार्ड) योजना से देस भर के लोगन खातिर एकही राशन कार्ड रही.एगो अउरी नीमन बजट घोषणा भइल बिया. हालांकि ई देश भर खातिर बिया बाकिर बंगालो के एकरा से फायदा मिली. अगिली जनगणना के प्रक्रिया डिजिटल रही. एकरा खातिर सरकार 3760 करोड़ रुपया दी. त डिजिटल रहला से ई फायदा बा कि आम आदमी के लंबा- चौड़ा फार्म ना भरे के परी. झट दे डिजिटल भरा जाई. चाय बगान श्रमिकन खाति एक हजार करोड़ रुपया के घोषणा भइल बा त बंगालो में चाय बागान बाड़े सन. हायर एजुकेशन कमीशन बनी त बंगालो के फायदा मिली. एकरा खातिर कानून में संशोधन कइल जाई. अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का एलान. संयुक्त अरब अमीरात के संगे मिलि के स्किल ट्रेनिंग पर काम होई. भारत आ जापान मिलि के हायर एजुकेशन के प्रोजेक्ट चलावते बाड़े सन. आदिवासी स्कूलन में एकलव्य स्कूल खोलल जाई. त पश्चिम बंगाल में आदिवासी आबादी ज्यादातर पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर आ झाड़ग्राम, उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार आ कूचबिहार के जंगल महल जिलन में बा. एह जिलन के आदिवासी समाज के फायदा मिली.अब आईं, देखल जाउ कि किसानन के का मिलल बा. किसानन खातिर बजट में बड़ एलान भइल बा. किसान के लागत से डेढ़ गुना ज्यादा देबे के प्रयास कइल जाई. लक्ष्य बा कि किसान के आय दोगुना करे के बा. आ कपड़ा व्यापारी खातिर का ऐलान भइल बा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ओर से बजट भाषण में बतावल गइल बा कि देश में 7 गो टेक्स्टाइल पार्क बनावल जाई, ताकि एह क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करे वाला बड़ देश बनि जाउ. बंगाल के लोग उमेद करता कि शायद एइजो एगो- दूगो टेक्सटाइल पार्क बनी. एही तरे स्वास्थ्य के क्षेत्र खातिर भी शुभ सूचना बा. वित्‍त मंत्री हेल्‍थ सेक्‍टर खातिर धन के पिटारा खोलले बाड़ी. ए बारी बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में 64,180 करोड़ के बजट एलॉट कइल गइल बा. निर्मला सीतारमण के मोताबिक स्वास्थ्य बजट में एह साल 137 फीसदी के बढ़ोतरी भइल बा. त बंगालो के एमें से कुछु मिली, उमेद बा.एकरा अलावा बंगाल के का मिली? निर्मला सीतारमण कहली ह कि पांचि गो फिशिंग हार्बर के आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार कइल जाई. बंगाल के लोगन के उमेद बा कि एइजो के मछुआरन खातिर एगो फिशिंग हार्बर बनी. बंगाल में ढेर मछुआरा बा लोग. मौजूदा बजट में शराब आ बीयर के दाम में बढ़ोतरी कै ऐलान भइल बा. केंद्रीय वित्त मंत्री आपन आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में शराब से जुड़ल पेय पदार्थन में सेस के दर 100 फीसदी बढ़ा देले बाड़ी. जानकार कहता लोग कि केंद्र सरकार के एह फैसला का बाद शराब के दाम बढ़ि जाई, काहें से कि शराब पर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट सेस लागि जाई. त जतना पियक्कड़ भाई लोग बा, ओह लोगन खातिर ई खबर डेरवावे वाली बिया. का जाने कुछ लोग एहू से शराब छोड़ि दे. एही में बंगालो के लोग शामिल बा.त मोटे में बजट के एक नजर में देखीं- इनकम टैक्स स्लैब में कौनो बदलाव नइखे भइल, बजट 2021 में कृषि आ इंफ्रा सेस लगावल जाई, पेट्रोल पर 2.50 रुपया प्रति लीटर कृषि सेस लागी, डीजल पर 4 रुपया प्रति लीटर कृषि सेस लागी, अगर बैंक डूबी त ग्राहक के 5 लाख रुपया सुरक्षित रही, गेहूं उपजावे वाला किसानन के संख्या बढ़ी, गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य डेढ़ गुना हो जाई, 7 साल में किसान से दोगुना से ज्यादा धान खरीदाई. ए वित्त वर्ष में जीवन बीमा निगम के आईपीओ के तहत कइल जाई. एकर का मतलब? एकर मतलब ई कि एलआईसी के शेयर बेचल जाई. तब एह सरकारी बीमा कंपनी में आम शेयरधारकन के भी हिस्सेदारी हो जाई. एकर मतलब बीमा कानून 1938 में बदलाव कइल जाई. इंश्योरेंस सेक्टर में 74 परसेंट एफडीआई माने विदेशी पूंजी निवेश के मंजूरी मिली.दू साल पहिले देश के बैंकर समूह, वाणिज्यिक बैंकन के फंसि चुकल कर्ज के अपना हाथ में लेबे खातिर राष्ट्रीय संपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) बनावे के इच्छा जतवले रहे. काहें से कि बैंक के गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के संकट बढ़त जात रहे. एह बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ओही प्रस्ताव के विस्तारित कइके मंजूरी दे दिहली ह. अब कर्ज ना डूबो एकरा खातिर बैंकन में एएमसी बनी. सरकारी बैंकन में 20,000 करोड़ रुपया के पूंजी डालल जाई बैंकन के एनपीए के समस्या से निपटे खातिर 'बैड बैंक' के ऐलान भइल बा. इंफ्रा सेक्टर पर 5.5 लाख करोड़ रुपया खर्च कइल जाई. ग्राहक अब मर्जी से पावर डिस्ट्रीब्यूटर चुन सकेला. उज्ज्वला योजना से 8 करोड़ गरीबन के फायदा पहुंचल बा, अब 1 करोड़ नया लोगन के जोड़ल जाई. सात गो बड़ पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स के पीपीपी माने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दिहल जाई. त हो सकेला एमें बंगालो आ जाउ. काहें से कि केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2022 में विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ जुटावे के लक्ष्य बा. (डिसक्लेमर - लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये उनके निजी विचार हैं.)