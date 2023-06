पटना. बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर अरबों रुपये की लागत से बन रहा पुल भरभराकर ढह गया. खगड़िया को भागलपुर से जोड़ने वाले अगुवानी सुल्तानगंज गंगा ब्रिज के के चार पिलर गिरकर गंगा में समा गए हैं. इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में बड़ी बैठक की, जिसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी शामिल थे. सीएम नीतीश कुमार ने प्रत्यय अमृत को इस घटना की विस्तृत जांच करने और दोषियों को चिह्नित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

पुल के गंगा नदी में गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस पुल को 17 सौ करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा था. इसके निर्माण पर पहले से ही सवाल उठ रहे थे.

#WATCH | Under construction Aguwani-Sultanganj bridge in Bihar’s Bhagalpur collapses. The moment when bridge collapsed was caught on video by locals. This is the second time the bridge has collapsed. Further details awaited.

(Source: Video shot by locals) pic.twitter.com/a44D2RVQQO

— ANI (@ANI) June 4, 2023