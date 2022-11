Good News: बेगूसराय स्टेशन पर कोई दिक्कत हो तो May I Help You है ना! जानें कैसे मिलेगी मदद

रिपोर्ट – नीरज कुमार

बेगूसराय. त्योहारी सीज़न खत्म हो चुका है तो काम के लिए लोगों के प्रदेश से लौटने के चलते बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर लगातार भीड़ बढ़ रही है. ऐसे में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे स्टेशन परिसर में रेल पुलिस द्वारा ‘मे आई हेल्प यू’ ( may I help you) काउंटर खोले गए हैं. यहां तैनात सिपाही यात्रियों को लोकल ट्रेनों से लेकर स्पेशल ट्रेनों के आने का समय बताने सहित प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की शिनाख्त करने के काम को अंजाम दे रहे हैं. यात्रियों की मदद के साथ ही स्टेशन पर आपराधिक तत्वों पर काबू करना इनका मकसद है.

अधिकारियों के मुताबिक बेगूसराय से गुज़रने वाली दिल्ली, कोलकाता, पंजाब, मद्रास, कोटा आदि तक की स्पेशल ट्रेनों के बारे में स्टेशन पर मौजूद रेल सुरक्षा बल के सिपाही और अन्य ज़िम्मेदार जानकारी देंगे. यह भी बताया जाना है कि ट्रेनें कौन-कौन से स्टेशनों पर रुकती हुई जाएंगी. बेगूसराय स्टेशन से ट्रेन गुज़रने के दौरान ट्रेन पर इस काउंटर के सिपाही नज़र बनाए रखेंगे. ट्रेन के गेट पर कोई यात्री खड़ा दिखता है, तो लाठी भी चटकाई जाती है. साथ ही ट्रेन के स्टेशन पर लगते ही सिपाही गेट पर खड़े होकर यात्रियों को उतरने के दौरान मदद करेंगे.

हेल्पलाइन भी है आपकी मददगार

हाल ही रेलवे की खास सुविधा शुरू की गई है, जिसमें आप सिर्फ एक नंबर पर कॉल करके ही ट्रेन या फिर इंडियन रेलवे की किसी भी यात्री सेवा की जानकारी ले सकते हैं. हेल्पलाइन नंबर-139 डायल करके भी आपको मदद मिल सकती है. यही नहीं राजधानी, राजरानी, वैशाली, महानंदा और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में लगे पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के ज़रिये भी लोगों को 139 डायल करने की सुविधा के बारे में जागरूक किया जाएगा.

