Darbhanga Blast: सामने आई FSL रिपोर्ट, केमिकल बम से हुआ विस्फोट, गृह मंत्रालय को भेजी गई जानकारी

दरभंगा रेलवे स्टेशन पार्सल ब्लास्ट की जांच एनआईए कर सकती है.

Darbhanga Parcel Blast और अनुसंधान से जुड़ी हर एक जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) से भी साझा की गई है. अगले एक से दो दिनों में MHA के आदेश पर ब्लास्ट जांच का जिम्मा NIA को सुपुर्द किया जा सकता है. News18Hindi

Last Updated : June 24, 2021, 11:19 IST Share this:







अमित कुमार

पटना/दरभंगा. 17 जून 2020 को दरभंगा जंक्शन पर कपड़े की एक गांठ में रखी एक शीशी से विस्फोट हुआ था. यह पार्सल तेलंगाना के सिकंदराबाद स्टेशन से बुक हुआ था, जिसे दरभंगा में मो. सुफियान नाम के व्यक्ति को डिलीवर किया जाना था. इस मामले की तफ्तीश जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है. इस बीच, मामले की फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की जांच पूरी हो चुकी है. FSL द्वारा ATS बिहार को सौंपी जांच रिपोर्ट के मुताबिक केमिकल विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था. यह एक केमिकल बम था. कपड़े की गांठ में और पार्सल स्टेशन पर उतर जाने की वजह से यह विस्फोट बड़ा रूप नहीं ले सका.



मामले की जांच करने के लिए UP ATS की टीम पटना पहुंच चुकी है. यह टीम बिहार ATS की टीम के साथ गुरुवार को बैठक करेगी. पार्सल ब्लास्ट मामले में अब तक के अनुसंधान और मिले साक्ष्य के आधार पर आगे जांच की रणनीति तय की जाएगी. यह जानकारी भी सामने आ रही है कि दरभंगा ब्लास्ट केस केंद्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंपने को लेकर भी UP ATS और बिहार ATS के बीच चर्चा होगी.



इसी केस की जांच के सिलसिले में बिहार ATS के आला अधिकारी तेलंगाना ATS चीफ से भी बात करेंगे. बताया जा रहा है कि सिकंदराबाद में मौजूद UP ATS और तेलंगाना ATS के हाथ कई अहम जानकारी और साक्ष्य लगी है. बता दें कि ब्लास्ट हुआ पार्सल मो. सुफियान के नाम से सिकंदराबाद से दरभंगा के लिए बुक किया था, पर वह न तो दरभंगा में मिला और न ही सिकंदराबाद में.



बड़ी खबर यह भी है कि ब्लास्ट और अनुसंधान से जुड़ी हर एक जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) से भी साझा की गई है. अगले एक से दो दिनों में MHA के आदेश पर ब्लास्ट जांच का जिम्मा NIA को सुपुर्द किया जा सकता है. मिली जानकारी के मुताबिक UP ATS और BIHAR ATS के अलावा तेलंगाना ATS की टीम संयुक्त रूप से अब तक के अनुसंधान मिले साक्ष्य और नेटवर्क की कड़ियों की फाइल बना रही है, ताकि NIA को जब केस सौंपा जाए तो कोई बात छूट न जाए.