Darbhanga Parcel Blast Case: जांच के लिए आज बिहार पहुंचेगी NIA की टीम, लखनऊ यूनिट ने दर्ज की FIR

दरभंगा बम विस्फोट की जांच के लिए एनआईए की टीम आज बिहार पहुंच रही है.

पटना/दरभंगा. बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल में हुए धमाका मामले की जांच का जिम्मा NIA को सौप दिया गया है. NIA ने इस मामले को लेकर अपने लखनऊ यूनिट में FIR दर्ज कर ली है. जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को मामले की जांच के लिए NIA की 6 सदस्यीय टीम बिहार आ रही है. टीम के सीधे दरभंगा जाने की संभावना है, जहां वह रेलवे स्टेशन ग्राउंड जीरो पर जाकर पार्सल ब्लास्ट मामले का अपने स्तर से छानबीन शुरू करेगी. बता दें कि गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर ब्लास्ट जांच का जिम्मा NIA को सुपुर्द करने के फैसले को हरी झंडी दी गई.



जानकारी के मुताबिक UP ATS और BIHAR ATS के अलावा तेलंगाना ATS की टीम अब तक संयुक्त रूप से इस मामले का अनुसंधान कर रही थी. ATS की इन टीमों ने जांच के दौरान अब तक मिले साक्ष्य और नेटवर्क की कड़ियों की फाइल बनाकर गुरुवार शाम को पहले MHA को सौंपा. फिर जब इस मामले का अनुसंधान का जिम्मा MHA ने NIA को सौप दिया, तब NIA को भी जांच से संबंधित एक फाइल दी गई.



17 जून को हुआ था रेलवे स्टेशन पर धमाका

बता दें कि 17 जून 2021 को दरभंगा जंक्शन पर कपड़े की एक गांठ में रखी एक शीशी से विस्फोट हुआ था. यह पार्सल तेलंगाना के सिकंदराबाद स्टेशन से बुक हुआ था जिसे दरभंगा में मो. सुफियान नाम के व्यक्ति को डिलीवर किया जाना था. इस मामले की तफ्तीश जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है. इस बीच मामले की फॉरेंसिक साइंस लैब FSL की जांच पूरी हो चुकी है. FSL द्वारा ATS बिहार को सौंपी जांच रिपोर्ट के मुताबिक केमिकल विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था. यह एक केमिकल बम था. कपड़े की गांठ में और पार्सल स्टेशन पर उतर जाने की वजह से यह विस्फोट बड़ा रूप नहीं ले सका.



यूपी एटीएस और बिहार एटीएस ने फाइल सौंपी

गौरतलब है कि इसी मामले की जांच करने के लिए UP ATS की टीम गुरूवार को पटना आई थी. इस टीम ने बिहार ATS की टीम के साथ घंटों बैठक की बैठक की और पार्सल ब्लास्ट मामले में अब तक के अनुसंधान और मिले साक्ष्य के आधार पर लंबी चर्चा की. इस दौरान UP ATS और BIHAR ATS ने तेलंगाना ATS का भी मंतव्य लिया और फिर पूरे मामले की एक फाइल बनाकर MHA को भेज दिया. फाइल और केस के अनुसंधान को देखने के बाद ही MHA ने इस ब्लास्ट का जांच का जिम्मा NIA को सौप दिया.



जून 2020 में भी दरभंगा में हुआ था ब्लास्ट

गौरतलब है कि पिछले साल भी दरभंगा के विश्विद्यालय थाना के आजमनगर मोहल्ले में 6 जून 2020 की दोपहर एक घर में तेज़ धमाका हुआ था. धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गयी थी. जिस घर में धमाका हुआ था वह घर पूरी तरह से तबाह और ध्वस्त हो गया था. इस विस्फोट से मोहल्ले के तक़रीबन दर्जन भर घरों में दरारें आ गई थीं तो कई मकान के कांच भी टूट गए थे. इस हादसे में चार लोग बुरी तरह घायल हुए थे. उस समय भी बड़े धमाकों को लेकर NIA से जांच की मांग की गई थी, लेकिन आज तक इस धमाके मामले का खुलासा नहीं हो सका है. हालांकि अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि आज जब NIA की दरभंगा स्टेशन पार्सल ब्लास्ट मामले की जांच करने के लिये दरभंगा पहुंचेगी तब इस मामले की भी जांच कर सकती है.