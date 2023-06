कुंदन कुमार / गया. गया में 7 जून से आजमीन-ए-हज की शुरुआत हो रही है. गया एयरपोर्ट से 7 जून की सुबह 8 बजे पहली फ्लाइट हज यात्रियों को लेकर मक्का के लिए रवाना होगी. यह यात्रा 22 जून तक चलेगी. इस दौरान पूरे बिहार से लगभग 3459 यात्री मक्का हज करने जाएंगे. हर फ्लाइट से लगभग 144 लोग रवाना होंगे. हज यात्री एक दिन पहले ही पटना हज भवन से रात में गया के लिए रवाना होंगे और रात में बोधगया हवाई अड्डा पर बनाए गए पंडाल में आराम करेंगे. अगले सुबह ही उनकी फ्लाइट से रवानगी होगी. पासपोर्ट से लेकर अन्य सभी कागजात की जांच पटना हज भवन में की जाएगी.



डीएम ने लिया परिस्थितियों का जायजा

हज यात्रा शुरु होने से पहले जिला प्रशासन ने गया एयरपोर्ट पर सारी परिस्थितियों का जायजा लिया. हज यात्रियों के ठहरने के लिए बनाए गये पंडाल का निरीक्षण किया. इसके साथ ही डीएम डॉ.त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्त अध्यक्षता में पदाधिकारियों और रजाकारों के साथ ब्रीफिंग किया गया. यात्रा के दौरान हज यात्रियों की सुविधा हेतु एयरपोर्ट पर अस्थाई नियंत्रण कक्ष, स्वास्थ्य जांच शिविर, पुलिस थाना, May I Help You काउंटर, पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी और जगह-जगह पर स्पीकर लगाए गए है ताकि लोगों को आसानी से सूचनाएं मिल सके.

कब और कितनी फ्लाइट मक्का के लिए उड़ेगीं

एयरपोर्ट पर हज यात्रियों के सुविधा के लिए आवासन, शुद्ध पीने का पानी, शौचालय, स्नानागार, कूलर की व्यवस्था, पर्याप्त रौशनी के साथ वजूखाना, नमाजगाह, इत्यादि की मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं. एयरपोर्ट से हज यात्रियों की मक्का जाने की यात्रा 7 जून से शुरु हो जाएगी. जो 22 जून तक चलेगी. इस बीच 7 जून से 15 जून तक रोजाना एक फ्लाइट, 16 जून से 18 जून तक रोजाना 2 फ्लाइट और 19 जून से 22 जून तक रोजाना 3 फ्लाइट मक्का के लिए रवाना होगी.

गया से 24 फ्लाइट से 3459 यात्री मक्का को जाएंगे

मौके पर मौजूद डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि हज यात्रा को लेकर गया एयरपोर्ट पर तैयारी पूरी हो चुकी है. मंगलवार की रात से हाजी पूरे बिहार से गया आना शुरु हो जाएंगे. बुधवार से फ्लाइट शुरु हो जाएगी. 15 दिनों तक लगातार 24 फ्लाइट से 3459 यात्री मक्का को जाएंगे. इस दौरान हाजियों के साथ अच्छा व्यवहार और उनकी मदद के लिए जानकारों को ब्रीफिंग की गई है. ताकि हाजियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो.

Tags: Bihar News, Flight, Gaya news, Haj yatra, Haj Yatri