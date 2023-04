Job Alert! क्या अपको IT Professional में बनाना है कैरियर, 11 अप्रैल को गया के इस रोजगार शिविर में हों शामिल 

रिपोर्ट-कुंदन कुमार

गया. वैषे छात्र-छात्राएं जिन्होंने वर्ष 2022 और 2023 में गणित या बिजनेस गणित से प्रथम श्रेणी में इंटरमीडिएट की है या परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की हो.वह आईटी सेक्टर में कैरियर बनाने की सोच रहे हैं तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है.

दरअसल 11 अप्रैल यानि मंगलवार को गया के केंदुई स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय में एचसीएल ट्रेंनिंग एंड स्टाफिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा राज्य के 10+2 उत्तीर्ण उम्मीदवारो को रोजगार परक प्रशिक्षण एवं उच्च शिक्षा दिलाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है. इसके तहत 1 वर्षीय प्रशिक्षण सह प्लेसमेंट कार्यक्रम HCL TechBee, HCL TSS द्वारा चलाया जा रहा है.

IT Professional के लिए 100 पदों पर होगा चयन

इस संबंध में सहायक निदेशक नियोजन निशांत कुमार सिन्हा ने बताया कि उक्त रोजगार शिविर में HCL Training and staffing services Pvt. Ltd. कंपनी के द्वारा IT Professional के लिए 100 पदों पर छात्र एवं छात्राओं का चयन किया जाएगा.इस प्रशिक्षण सह प्लेसमेंट कार्यक्रम के बाद कंपनी के द्वारा 1.88- 2.20 लाख रुपया सालाना वेतन भुगतान किया जाएगा.

11 को सुबह 10 बजे से अवर प्रादेशिक नियोजनालय में लगेगा शिविर

रोजगार शिविर का आयोजन 11 अप्रैल को सुबह 10 बजे से अवर प्रादेशिक नियोजनालय केंदुई गया में किया जाएगा. इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार का योग्यता 12वीं के छात्र छात्राएं जिन्होंने वर्ष 2022 या 2023 में पास हुए है. जिनका 12वीं मैथ्स में या बिजनेस मैथ्स हो. इसके अलावा 2022 या 2023 में पास हुए छात्रों का कुल अंक न्यूनतम 60% होना चाहिए एवं गणित में भी न्यूनतम 35 अंक होना चाहिए.

आईटी सेक्टर में रोजगार प्राप्त करने का है अवसर

उन्होंने जिले की सभी योग्य छात्र एवं छात्राओं से आह्वान किया है कि उक्त रोजगार शिविर में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें एवं आईटी सेक्टर में रोजगार प्राप्त करें. इस रोजगार शिविर की सारी प्रक्रिया पूर्णत: निशुल्क हैं. रोजगार शिविर में भाग लेने वाले उम्मीदवार अगर एनसीएस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा ले और शिविर में भाग लेने के लिए डॉक्यूमेंट साथ लेकर पहुंचे.

Tags: Bihar News, Gaya news