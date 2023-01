Caste Census: बिहार में आज से शुरू हुई जातीय जनगणना, पहले फेज में मकानों पर डाले जाएंगे नंबर, जानें गणना की पूरी प्रक्रिया

हाइलाइट्स मकान की नंबरिंग करने के साथ भरें जा रहे हैं 10 कॉलम 30 लाख की आबादी की गणना में लगे हैं 6875 प्रगणक पहले चरण में 21 जनवरी तक चलेगा गणना का काम

रिपोर्ट- गोविंद कुमार

गोपालगंज. बिहार के अलग-अलग जिलों में शनिवार से जातीय जनगणना (Caste Survey In Bihar) शुरू हो गयी. पहले चरण में (First Phase Of Caste Census) आवासीय मकानों पर नंबर डाले जा रहे हैं. गोपालगंज में 30 लाख आबादी की गणना होगी. चार नगर निकाय में 92 वार्ड और 230 पंचायतों में गणना के लिए 6875 प्रगणक, 1145 पर्यवेक्षक लगाये गए हैं. रिजर्व प्रगणक में 625, रिजर्व पर्यवेक्षक 101 रखे गए हैं. वहीं 198 गणना टीम, 138 फील्ड ट्रेनर को रखा गया है.

जिला चार्ज पदाधिकारी सह डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर सभी प्रखंड व नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारियों ने गणना की मॉनीटरिंग शुरू कर दी है. जाति गणना को लेकर 198 टीम तैयार किया गया है. इन प्रगणको व पर्यवेक्षक को प्रशासन के द्वारा स्थानीय स्तर पर ट्रेनिंग देकर जातीय गणना को लेकर परिपूर्ण बनाया गया है. वही पंचायत के मुखिया सहित अन्य प्रतिनिधियों को भी जातीय गणना में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है, ताकि प्रगणकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो.

21 जनवरी तक चलेगा पहले चरण का काम

प्रगणक पंचायत के गांवों से लेकर शहर के घरों तक जाकर मकानों का सूचीकरण करेंगे. मकानों का सूचीकरण का कार्य आगामी 21 जनवरी तक पूर्ण कर लेना है. साथ ही सभी गृह स्वामियों से स्वघोषण पत्र पर हस्ताक्षर करायेगे. जातीय गणना को लेकर प्रगणक से पर्यवेक्षक तक को रिजर्व में रखा गया है. डीएम ने बताया कि जातीय गणना को लेकर 6875 प्रगणक लगाये गये है, जिसमें 625 प्रगणक भी रिजर्व में है. वही 1145 पर्यवेक्षक में 101 पर्यवेक्षक रिजर्व में है. जिनके द्वारा जिले के 230 पंचायतों व 92 शहरी वार्डो में गणना कराया जायेगा. इस प्रकार जिले के लगभग 30 लाख की आबादी की जातीय गणना होगी.

जानकारी लेकर चार्ज रजिस्टर में करेंगे अंकित

प्रगणक आंवटित वार्ड के प्रत्येक घर में जाकर परिवार के मुखिया या अन्य सदस्यों से जानकारी लेकर उसे चार्ज रजिस्टर में अंकित करेंगे. सबसे पहले मकानों को सूचीकरण होगा, फिर नजरी नक्शा बनाया जायेगा, चार्ज रजिस्टर तैयार किया जायेगा, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या, उनकी उम्र, उनका कार्य, उनकी शिक्षा, दिव्यांगता आदि की जानकारी लेकर ब्यौरा दर्ज किया जायेगा. इतना ही नहीं जाति गणना करने वाले प्रगणक गणना के क्रम में डिजिटल रिपोर्ट भी तैयार करेंगे. अंत में परिवार के मुखिया या सदस्य से स्व घोषण पत्र पर हस्ताक्षर भी करायेंगे

एक नजर में जातीय गणना के आंकड़ें

पंचायत : 230

नगर के वार्ड : 92

प्रगणक : 6875

पर्यवेक्षक : 1145

रिजर्व प्रगणक : 625

रिजर्व पर्यवेक्षक : 10

गणना टीम : 198

फील्ड ट्रेनर – 138

आबादी : करीब 30 लाख

