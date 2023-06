हाइलाइट्स शादी के 16 दिन बाद अपने प्रेमी के साथ फरार हुई युवती प्रेमी के साथ मंदिर में शादी रचा युवती ने वीडियो किया वायरल परिवार वालों ने अपहरण का दर्ज कराया है केस

जमुई. बिहार के जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाना इलाके की एक युवती का शादी के 16 दिन बाद ही प्रेमी के साथ फरार (Wife absconded with her lover after 16 days of marriage) हो जाने का मामला सामने आया है. फरार होने के बाद शादीशुदा युवती ने अपने प्रेमी के साथ शादी रचाने वाली तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर डाला है. शादीशुदा युवती का प्रेमी के साथ शादी का फोटो और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में युवती यह कहते दिख रही है कि वह अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ फरार हुई है. इसमें किसी का कोई हाथ नहीं, युवती का यह भी कहना है कि अगर उसके प्रेमी के घर वालों को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार उसके मायके वाले और ससुराल वाले होंगे. दरअसल यह मामला जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाना इलाके के मोहनपुर गांव की है, जहां बीते 23 जून से शादी शुदा एक युवती फरार हो गई.

इस मामले में युवती के घरवालों ने गांव के ही दो लोगों को नामजद और चार अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया है. थाने में दिए गए आवेदन में यह बताया गया है कि शादीशुदा युवती को गांव के दो युवक अपने चार अज्ञात दोस्तो के साथ घर में घुसकर हथियार के बल पर अपहरण की घटना को अंजाम दिया है. पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर छानबीन कर रही है. प्राथमिकी दर्ज करने के लिए परिवार वालों ने जो आवेदन दिया है, उसमें युवती को नाबालिग बताया गया है. वहीं इस बारे में चर्चा है कि जिस युवती की शादी बीते 7 जून को झाझा थाना इलाके के एक युवक के साथ हुई थी. वह अपने भाई की शादी में घर आई थी.

बताया जा रहा है कि भाई की शादी के बाद जब घर में कोई नहीं था, तब युवती अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. शादी से पहले से ही युवती का प्रेम प्रसंग गांव के ही एक युवक राकेश के साथ चल रहा था. युवती ने अपने प्रेमी के साथ फरार होकर शादी का फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हुए बताया है कि वह अपनी मर्जी से घर से भागी है और अपने प्रेमी के साथ लव मैरिज कर ली है. बताते चलें कि इस मामले में लक्ष्मीपुर थाना में पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन करते हुए युवती की तलाश में जुटी है.

Tags: Bihar News, Jamui news, Love affairs