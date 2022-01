इस नेशनल हाइवे रूट की 5 नदियों के ऊपर बनेंगे 5 बड़े पुल, इन 2 प्रदेशों की होगी सीधी कनेक्टिविटी

पटना. बिहार में लगातार चार एक्सप्रेसवे (Expressways in Bihar) बन रहे हैं. इसके साथ ही 11 नेशनल हाइवे (National Highways in Bihar) के नए रूट पर काम जारी है. साथ ही बिहार में बुलेट ट्रेन की परियोजना (Bullet Train Project in Bihar ) के लिए सर्वे कार्य जारी हैं. इन सबके बीच बिहारवासियों के लिए केंद्र सरकार (Central Government) ने एक और शानदार प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस परियोजना के पूरा होते ही जहां बिहार के विभिन्न जिलों में विकास के नये रास्ते खुलेंगे ही वहीं साथ-साथ दो प्रदेशों (बिहार-उत्तर प्रदेश) का भी जुड़ाव संभव हो सकेगा. इसके बन जाने से बक्सर से मोहनिया के रास्ते बनारस की दूरी कम हो जाएगी.

बता दें कि केंद्र सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में बक्सर-मोहनिया नेशनल हाइवे सड़क (Buxar-Mohaniya National Highway Road) के लिए मंजूरी दी है. इसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू भी हो गया है. इस नेशनल हाइवे के निर्माण के लिए भू अर्जन विभाग में नेशनल हाइवे अथॉरिटी को भूमि कि कागजात सत्यापित करके सौंप दिया. केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद विभाग अब टेंडर प्रक्रिया के लिए पूरी तैयारी में जुट गया है. सबसे खास बात यह है कि सड़क निर्माण का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है.

बता दें कि इस नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट में 5 नए पुल का भी निर्माण किया जाना है. इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले पुल 5 नदियों के ऊपर से होकर गुजरेंगे. सबसे खास बात यह है कि सभी नदियां बड़ी हैं और इसी कारण पांचो नदियों पर बड़े पुलियों का निर्माण किया जाएगा. यह पांचो पुल पंसेरवा और अंकोढ़ी दुर्गावती नदी, नुआंव में स्थित पजरांव धर्मावती, चौसा में गोरिया और बक्सर में एक नदी पर निर्माण किया जाना है. इन नदियों पर 10 मीटर चौड़े पुल बनाए जाने हैं. साथ-साथ जगह-जगह छोटे छोटे पुलियों का भी निर्माण किया जाना है.

नेशनल हाईवे (National Highway) प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे पर लगभग 427 करोड़ से अधिक राशि खर्च की जाएगी. इस प्रोजेक्ट में अधिग्रहित होने वाले ज़मीन के जमीन मालिकों को सर्कुलर रेट से 3 गुना अधिक वैल्यू दिए जाने का प्रावधान है. इस एनएच से रामगढ़, गोडसरा और बंदी पुर इन तीनों मौजों से गुजरने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, यानी इसका फायदा यह होगा कि यहां के सभी मकान सुरक्षित रहेंगे. हालांकि, कुछ लोगों को नोटिस भेजी जा सकती है.

