लखीसराय में लालू-नीतीश पर गरजे अमित शाह, बोले- जो हर बार घर बदले उस पर विश्वास किया जा सकता है क्या ?

लखीसराय. गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों की एकता पर हमला बोला है. बिहार के लखीसराय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि ये विपक्षी एकता वाली 20 पार्टियां कौन हैं. ये वही हैं न जिसने 20 लाख करोड़ का घोटाला किया है. जो सत्ता के लिए सारी सिद्धांतों को छोड़ दे, उस पर भरोसा किया जा सकता है क्या. सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि पटना आने पर मुझे बताया गया बारिश और आंधी है, मुंगेर नहीं जा पाएंगे लेकिन मैं अशोक धाम की कृपा से यहां आया हूं.

मुंगेर वालों को हाथ जोड़कर प्रणाम करने आया हूं. उन्होंने कहा कि 2024 में सभी की सभी सीटें बीजेपी को दीजिए. पलटू बाबू नीतीश कुमार पूछ रहे थे 9 साल में क्या किया. अरे नीतीश कुमार जिनके कारण सीएम बने, जरा तो लिहाज रखये. शाह ने कहा कि मोदी के 9 साल गरीबों और भारत की सुरक्षा का सुशासन रहा. मैं यहां हिसाब देने आया हूं. गरीबों के घरों में नल से जल पहुंचा. नीतीश बाबू हमारा हिसाब पूछ रहे हो. गरीबों के घर में सारी सुविधा पहुंचाने का काम मोदी की सरकार किया. पीएम मोदी जहां भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो मोदी-मोदी के नारे से गूंजता है.

अमित शाह ने कहा कि 9 वर्षों में मोदी जी ने भारत को सुरिक्षत किया है. पहले आतंकी हमले पर सोनिया मनमोहन की सरकार चुप्पी साधे रहती थी. धारा 370 हटाते ही लोकसभा में कुछ सांसद काव-काव करते थे. राहुल गांधी ने कहा खून की नदिया बहेंगी ,लेकिन किसी ने एक पत्थर नही चलाया. मुंगेर में केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी अमित शाह ने दी. उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू आपने क्या किया इसका हिसाब दीजिए. जो हर बार घर बदले क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है.

#WATCH | In Lakhisarai, Bihar, HM Amit Shah says, “…Can a leader who changes house again & again be trusted? Should the reins of Bihar be given in the hands of such a man? He too knows it. That is why, he is sitting in front of Congress’ house to be the PM of the country. He… pic.twitter.com/HvjshHU7qM

— ANI (@ANI) June 29, 2023