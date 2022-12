मोतिहारी चिमनी ब्लास्ट: प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर जताया दुख; 2-2 लाख की आर्थिक मदद का किया ऐलान

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी जिले में ईंट भट्टे की चिमनी में हुए विस्फोट की घटना में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 16 से ज्यादा घायल हुए हैं. रामगढ़वा के नारीरगिर गांव के सरेह में कल यह हादसा हुआ था. घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के कारण मलबा हटाने का कार्य अवरुद्ध हो गया है. मलबे में और लोगो के दबे होने की आशंका है. गंभीर रूप से जख्मी 9 लोगों का मोतिहारी, रामगढ़वा और रक्सौल के अस्पतालों में इलाज चल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है और मुआवजे का ऐलान किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से उनके कार्यालय ने आज सुबह एक ट्वीट किया, ‘मोतिहारी में एक ईंट भट्ठे में हुए हादसे में लोगों की मौत से व्यथित हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना. घायलों के जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं. PMNRF से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी.’ बताया जा रहा है कि इस सीजन में पहली बार ईंट भट्ठा शुरू हुआ था. चिमनी से निकलता धुआं देख वहां काम करने वाले मजदूर खुशी में जश्न मना रहे थे, तभी तेज धमाका हुआ और चिमनी के ऊपर का हिस्सा फट गया. मलबे की चपेट में आने से लोगों की मौतें हुई हैं.

Pained by the loss of lives due to a mishap at a brick kiln in Motihari. Condolences to the bereaved families. Prayers with the injured. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would given to the next of kin of each deceased. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi

