फिर चर्चा में आए लालू के बेटे तेजप्रताप, अस्पताल अधीक्षक ने कहा- बिल्डिंग से बाहर निकलिए

पटना/मुजफ्फरपुर. राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव अक्सर अपनी हरकतों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं. एक बार फिर लालू के लाल चर्चा में हैं क्योंकि वे आजकल अलग-अलग जिलों में जाकर अस्पतालों की व्यवस्थाएं देख रहे हैं और राज्य सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं. हालांकि कभी-कभार ऐसा वाकया भी हो जाता है जो सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन जाता है. इस बार का मामला मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur) के श्रीकृष्‍ण सिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्‍पताल SKMCH) से जुड़ा है.



दरअसल तेजप्रताप यादव बुधवार को SKMCH निरीक्षण करने गए थे. इसी दौरान वहां उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी. एक तो कोरोना संक्रमण का खतरा, उसी अस्पताल में कोविड वार्ड का होना ही बड़ा खतरा है. ऐसे में भारी संख्या में लोगों का एक साथ आ जाने से अस्पताल के कर्मियों के हाथ-पांव फूल गए. आनन-फानन में अस्पताल के स्टाफ लोगों से बाहर जाने की अपील करते रहे, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ. तेज प्रताप के समर्थक अस्पताल के भीतर ही डटे रहे.



अस्पताल अधीक्षक ने खुद संभाला मोर्चा



बढ़ती जा रही भीड़ से स्थिति को बेकाबू होता देख अस्पताल अधीक्षक खुद अपने कक्ष से बाहर आए और उन्होंने राजद समर्थकों को कोरोना प्रोटोकॉल व मरीजों के जीवन का हवाला देते हुए अस्पताल की बिल्डिंग से बाहर निकल जाने का आग्रह किया. असर नहीं हुआ तो इसके बाद उन्होंने खुद माइक थामते हुए Go Outside from the Building कहा. उस समय तक तेज प्रताप अस्पताल के अंदर दाखिल हो चुके थे और मरीजों से इलाज के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे.हालांकि इस बारे में अस्पताल अधीक्षक ने कहा, मुझे केवल तेजप्रताप के आने की जानकारी दी गई थी, कोई अनुमति नहीं ली गई थी. अस्पताल के अंदर भीड़ का इस तरह से आना गलत है. इसलिए लोगों से मैंने बाहर जाने का आग्रह किया था. इसकी शिकायत किए जाने के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि मैंने अभी इसके बारे में कुछ नहीं सोचा. बहरहाल तेज प्रताप के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जाएगी या नहीं यह तो नहीं पता, लेकिन उनकी एक और हरकत मीडिया की सुर्खियां जरूर बन गईं.