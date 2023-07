बिहारशरीफ (बिहार). नालंदा जिले के नगर पंचायत क्षेत्र में बोलवेल में गिरे करीब चार साल के बच्चे को करीब आठ घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बचाए गए बच्चे का नाम शिवम कुमार है और वह वार्ड संख्या-17 के निवासी डोमन माझी का पुत्र है. बच्चे के सुरक्षित बोरवेल से निकलने पर उसके मां ने खुशी जताई और कहा, ‘अच्छा लग रहा है हमर बेटवा निकल गईल.’

रविवार की सुबह खेलने के दौरान शिवम करीब 50 फिट गहरे बोरवेल में गिर गया था. जिलाधिकारी शशांक शुभंकर स्वयं घटनास्थल पहुंचकर शुभम स्वयं मौके पर मौजूद रहकर बचाव अभियान की निगरानी कर रहे थे. उन्होंने बताया कि बोरवेल में लगभग 50 फिट की गहराई पर फंसे बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची थी.

#WATCH | Bihar: The child who fell into a borewell in Kul village in Nalanda has been rescued. More details are awaited. https://t.co/G6FW8RDIJJ pic.twitter.com/KQouMHkffD

