CM नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा- बिहार में 60 हजार पुलिसकर्मियों की जल्द होगी बहाली

नालंदा. बिहार में पुलिस व्यवस्था और लॉ एंड आर्डर (Police system and law and order in Bihar) को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने गुरुवार को बड़ी घोषणा करते हुए बिहार में 60 हजार और पुलिसकर्मियों की भर्ती का ऐलान किया है. नीतीश कुमार ने पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लेते हुए कहा कि बिहार में पुलिसकर्मियों की संख्या 1 लाख 40 हजार तक करना होगा क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है इसका ख्याल रखते हुए पहले ही फैसला लेना होगा. फिलहाल बिहार में 80 हजार पुलिसकर्मी हैं और 60 हजार जल्द बहाल किये जायेंगे.

बता दें कि गुरुवार को 2018 बैच में बड़ी संख्या में बहाल महिला अवर निरीक्षकों की गुरुवार को पासिंग परेड में सीएम नीतीश कुमार निरीक्षण कर रहे थे. नीतीश कुमार ने बताया कि बिहार में पुलिस सेवा के जितनी महिलायें शामिल हैं उतना किसी राज्य में नहीं. अब हर थाने में महिला को रखना अनिवार्य कर दिया गया है.

शराबन्दी पर महिला पुलिसकर्मियों को नसीहत

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हर थाने में अब महिला पुलिसकर्मी होंगी तो बिहार की तस्वीर बदल जाएगी. नई बहाल हुई महिला दरोगाओं को शराबबन्दी के बारे में सलाह देते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में शराबबंदी महिलाओं की मांग पर ही की गई थी और अब आपकी भी जिम्मेदारी होगी कि शराबबन्दी को सख्ती के साथ लागू करवायें.

पुलिस की ट्रेनिंग की हर सुविधा अब बिहार में ही

सीएम नीतीश कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि झारखण्ड अलग होने के बाद बिहार में भर्ती हुए पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग के लिए दूसरे राज्य भेजना पड़ा था. पर राजगीर में बने बिहार पुलिस अकादमी के बाद पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग की हर सुविधा मिलनी शुरू हो गई है. अब राजगीर के पुलिस अकादमी में हर स्तर की ट्रेनिंग दी जा सकती है. पुलिस अकादमी के निर्माण बिहार के लिए सबसे बड़ी योजनाओं में से एक था जिसे सफलतापूर्वक शुरू किया गया.