राजगीर: पुलिस अवर निरीक्षक दीक्षांत परेड समारोह में बोले CM नीतीश- समाज में कानून का राज कायम रखना मेरा उद्देश्य

नालंदा. राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की उपस्थिति में पुलिस अवर निरीक्षक (2018 बैच) का दीक्षांत परेड समारोह (Convocation Parade Ceremony of Sub Inspector of Police ) आयोजित हुआ. परेड समारोह में कुल 1582 प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों ने भाग लिया इनमें 615 महिला पुलिस पदाधिकारी भी शामिल रहीं. न्याय के साथ विकास और सशक्त महिला, सक्षम महिला के सूत्र वाक्य के साथ समारोह को संबोधित करते हुए सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार ने सभी प्रशिक्षु अवर निरीक्षकोंं को बधाई दी. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि झारखण्ड अलग होने के बाद बिहार में ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं थी. राजगीर में पुलिस अकादमी के निर्माण किया गया. यहां पुलिस बल के प्रशिक्षण के लिए बेहतर सुविधाएं प्राप्त हैं. उन्होने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे जरूरी है और राज्य में कानून का राज्य कायम रखना मेरी प्राथमिकता है.

सीएम नीतीश ने कहा कि राजगीर में 2 हजार पुरुष और 2 हजार महिला कर्मियों की भी ट्रेनिंग होगी. आज 1582 पुरुष और 596 महिला अवर निरीक्षक आज बिहार को मिल रहा है. महिलाओं को सबसे पहले पंचायत में 50 प्रतिशत की घोषणा हमने की. पुलिस बल में आज बड़ी संख्या में महिला पुलिस बल है.

इसे देखकर आज बहुत खुशी होती है. देश मे किसी भी राज्य से ज्यादा महिला पुलिस बल है. दूसरे किसी भी राज्य में पुलिस बल में इतनी महिलाएं नहीं हैं. दसरे राज्य में इतना होता तो पता नहीं कितना विज्ञापन छपता.

सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा सबसे प्राथमिकता पर है. सभी थानों में महिला का होना अनिवार्य कर दिया गया है. पहले किसी भी थाने में कोई काम नहीं हुआ था. आज बिहार के थाने देखने लायक है. थानों के भवनो में सभी सुविधाएं प्राप्त हैं. पटना का पुलिस मुख्यालाय देखने लायक है. हथियार को लेकर भी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं. बिहार में थाने को लेकर नए फैसले लिए गए हैं. समाज में कानून का राज कायम करना ही उद्देश्य. कुछ लोग गलत काम करते रहते हैं उसकी परवाह नहीं.

बिहार में महिलाओं की मांग पर ही शराबबन्दी हुई. आज महिला पुलिस बल पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है. आज महिलाओं की पुलिस बल में संख्या बेहतर हो गई है. अब ये महिला पुलिस बल शराबबन्दी पर सख्ती बरतें. शराबबन्दी की सफलता में महिला पुलिस बल की बड़ी भागीदारी होगी.

शराबबन्दी के 3 महीने तक सख्ती बहुत ज्यादा थी. आज भी सख्ती उसी तरह से रखने की जरूरत है.

सभी प्रशिक्षुओं को सीएम ने अपील की कियहां से निकलकर अपनी जिम्मेदारी अच्छे से संभालें. मैंने कभी ना किसी को फंसाया है और न किसी को बचाया है. पुलिस वालों को बिहार में पूरी छुट है. जो दोषी है उसपर कार्रवाई करें कोई दबाव नहीं. सभी बातों पर पुलिस को सतर्क रहना चाहिए.

बिहार के राजगीर में आयोजित पुलिस अवर निरीक्षक (2018 बैच) का दीक्षांत परेड समारोह का दृश्य

बिहार में कोरोना को लेकर बेहतर काम किये जा रहे. तीसरी लहर को लेकर लोगो को अलर्ट किया गया है. सभी लोगों को सख्ती से मास्क लगाने की अपील की. कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती से होना चाहिये. ऑनलाइन 6 को लेकर सीएम नीतीश का अपील करते हुए कहा कि आज से सभी चीजें खोल दी गई हैं. ऐसा नहीं है कि खुल गया तो लापरवाही शुरू हो जाये. तीसरा वेव कभी भी आ सकती है. इसलिए सभी लोगो को सतर्क रहना जरूरी है. बिहार में आज पहले फेज से ज्यादा जांच हो रही है. हर दिन 2 लाख से ज्यादा जांच के निर्देश दिए गए हैं.

इसके पहले पुलिस अकादमी राजगीर के निदेशक भृगु श्रीनिवासन ने अपने संबोधन में कहा कि पहली बार ऐसा हुआ जब इतनी बड़ी संख्या में महिला बल को ट्रेनिंग दी गई है. सभी को मानसिक और शारीरिक रूप से दक्ष बनाया गया है. महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष ट्रेनिंग दी गई है. कोरोना काल मे सभी की ट्रेनिंग पूरी करना विशेष उपलब्धि है. सभी प्रशिक्षुओं को कोविड की भी ट्रेनिंग दी गई है. इसके साथ ही सभी महिला प्रशिक्षुओं को घुड़सवारी और कराटे की ट्रेनिंग दी गई है.

इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने सर्वश्रेस्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओंं को पुरस्कृत भी किया. इसके तहत सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण का पुरस्कार विजय कुमार महतो को दिया गया. सीएम नीतीश कुमार ने पुरस्कार स्वरूप पिस्टल प्रदान किया. दूसरा पुरस्कार आशुतोष कुमार को दिया गया. इन्हें सबसे ज्यादा अंक लाने के लिए पुरस्कार मिला. तीसरा पुरस्कार विजय कुमार को दिया गया. इन सभी को सीएम नीतीश कुमार ने पिस्टल प्रदान किया. बेहतर प्रशिक्षण के लिए सुधा कुमारी को पुरस्कृत किया गया.