पटना. भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए पटना में आज विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने के लिए यह बैठक बुलाई है. इसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेता शामिल होने वाले हैं. इसी क्रम में आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पटना पहुंचे.

वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और फारुख अब्दुल्ला के साथ-साथ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सीताराम येचुरी भी आज ही पटना पहुंचेंगे. जबकि बीते गुरुवार की रात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, दीपंकर भटाचार्य, डी राजा और संजय सिंह पटना पहुंच गए थे.

#WATCH | Congress leaders welcome party president Mallikarjun Kharge and party leader Rahul Gandhi as they arrive in Bihar’s Patna to attend the Opposition leaders’ meeting pic.twitter.com/vuSA3oj304

— ANI (@ANI) June 23, 2023