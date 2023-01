Video: अमेरिकी शेफ बिहार में जीविका दीदी से ले रहे लिट्टी-चोखा बनाने की ट्रेनिंग!

पटना. अगर बिहार के सबसे अच्छे व्यंजनों की बात हो रही हो; तो लिस्ट में लिट्टी चोखा निश्चित तौर पर सबसे ऊपर शामिल होगा. लिट्टी चोखा न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी खूब प्रसिद्ध है. यही कारण है कि सात समंदर पार से आने वाले लोगों को भी इस देसी जायका का स्वाद चखने के लिए बिहार की धरती पर आना पड़ता है. इन दिनों सोशल मीडिया मे एक अमेरिकी शख्स का ‘बिहार की जीविका दीदी’ के साथ लिट्टी चोखा बनाते और उसके स्वाद का मजा लेते वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जो कि लोगों को बेहद पसंद आ रही है.

इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस शख्स का नाम ‘ईटन बरनाथ’ बताया जा रहा है. कुछ दिनों पहले ईटन बरनाथ को दिल्ली के गुरुद्वारे में सेवा करते हुए देखा जा रहा था. पिछले कुछ दिनों से अपने परिवार के साथ ईटन भारत की यात्रा कर रहे हैं भारत यात्रा के दौरान ईटन मुंबई दिल्ली समेत बिहार पहुंचे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया में बिहार यात्रा की वीडियो और तस्वीरें शेयर की हैं. इसमें ईटन बरनाथ जीविका दीदियों के साथ मिलकर लिट्टी चोखा समोसा समेत कई देशों की ट्रेनिंग लेते जा रहे हैं.

I got the chance to eat Litti Chokka at a “Didi Ki Rasoi” today in Patna. The Didis welcomed me into their kitchen and taught me a variety of traditional Bihari dishes in this incredible program that provides them autonomy and financial stability. @brlps_jeevika @rahulias6 pic.twitter.com/L0csbC8HPT

— Eitan Bernath (@EitanBernath) January 20, 2023